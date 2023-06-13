Тото Вольфф о новом контракте Хэмилтона: «Речь о днях, а не о неделях. Это скоро произойдет»

Тото Вольфф рассчитывает на продление контракта с Льюисом Хэмилтоном в ближайшие дни.

Соглашение семикратного чемпиона «Формулы-1» с «Мерседесом» истекает в конце сезона. Исполнительный директор команды надеется, что Льюис заключит сделку до , который состоится в ближайшие выходные.

«Это скоро произойдет, и речь скорее о днях, а не о неделях. Мы очень стараемся [подписать контракт до Гран-при Канады]. Сегодня я с ним увижусь, и, возможно, мы обсудим вопрос. У нас такие хорошие отношения, что нас страшит момент, когда приходится говорить о деньгах.

Льюис – самая важная личность в нашем спорте. Он столь многогранен, и дело не только в гонках, но и в том, что происходит за пределами трассы. Так что нужно сохранить его в «Ф-1» как можно дольше.

Если говорить о команде, Льюис и «Мерседес» давно вместе. Он никогда не гонялся с другим брендом. Мы оба присоединились к команде в 2013-м, и наши профессиональные отношения переросли в дружеские. Это было прекрасное время», – заявил Вольфф CNBC.

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