Окон встретился с Джоковичем: «Поздравляю с 23-м «Большим шлемом» #легенда»
Пилот «Альпин» Эстебан Окон вживую наблюдал за победой Новака Джоковича над Каспером Руудом в финале «Ролан Гаррос».
Сербский теннисист завоевал рекордный 23-й «Большой шлем» и снова стал первой ракеткой мира. Окон опубликовал фотографии с Джоковичем после матча.
«Что за невероятное достижение 🏆. Поздравляю с 23-м титулом на «Больших шлемах» #легенда», – написал Эстебан.
Также финал посетил еще один гонщик «Альпин» Пьер Гасли.
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