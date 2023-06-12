Окон встретился с Джоковичем: «Поздравляю с 23-м «Большим шлемом» #легенда»

Теги Новак Джокович Формула-1 Эстебан Окон Пьер Гасли Альпин Авто

Пилот «Альпин» Эстебан Окон вживую наблюдал за победой Новака Джоковича над Каспером Руудом в финале «Ролан Гаррос».

Сербский теннисист завоевал рекордный 23-й «Большой шлем» и снова стал первой ракеткой мира. Окон опубликовал фотографии с Джоковичем после матча.

«Что за невероятное достижение 🏆. Поздравляю с 23-м титулом на «Больших шлемах» #легенда», – написал Эстебан.

Также финал посетил еще один гонщик «Альпин» Пьер Гасли.

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

Фото: соцсети Эстебана Окона; соцсети «Формулы-1»

5 комментариев

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ffmp
Ответ Великий Алонсо
Если бы Алонсо с Джоковичем и Криштиану Роналду встретились, то вселенная схлопнулась бы
От такого эякуляция Великого Алонсо измерялось бы в миллисекундах
+7
-1
+6
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Великий Алонсо
Если бы Алонсо с Джоковичем и Криштиану Роналду встретились, то вселенная схлопнулась бы
+2
-2
0
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Big_Ball
Гасли как мафиозник оделся конечно.
0
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Монсеньор Мартинес
Ответ ffmp
От такого эякуляция Великого Алонсо измерялось бы в миллисекундах
Великая Алонса-девушка, так что в этот раз без эякулята
+2
-2
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