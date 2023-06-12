Окон встретился с Джоковичем: «Поздравляю с 23-м «Большим шлемом» #легенда»

Пилот «Альпин» вживую наблюдал за победой Новака Джоковича над Каспером Руудом в финале «Ролан Гаррос».

Сербский теннисист завоевал рекордный 23-й «Большой шлем» и снова стал первой ракеткой мира. Окон опубликовал фотографии с Джоковичем после матча.

«Что за невероятное достижение 🏆. Поздравляю с 23-м титулом на «Больших шлемах» #легенда», – написал Эстебан.

Также финал посетил еще один гонщик « » .

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Фото: соцсети Эстебана Окона; соцсети «Формулы-1»