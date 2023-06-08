Обе «Феррари» опередили «Тойоту» в первой квалификации к «24 часам Ле-Мана», экипаж Квята пробился в гиперпоул в LMP2

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Гиперкары «Феррари» стали быстрейшими по итогам первой квалификации к гонке «24 часа Ле-Мана».

Лучшее время (3.25,213) показал Антонио Фуоко, выступающий с Мигелем Молиной и Никласом Нильсеном, второе (3.25,412) – Алессандро Пьер Гвиди (его напарниками являются Антонио Джовинацци и Джеймс Каладо). Третья позиция осталась за «Тойотой» №7 (Камуи Кобаяси, Майк Конвей, Хосе-Мария Лопес), отставшей от лидера почти на 0,3 секунды, четвертая – за «Тойотой» №8 (Брендон Хартли, Себастьян Буэми, Рио Хиракава).

Также в число восьми машин, которые поборются за итоговые стартовые позиции в гиперпоуле, попали две «Порше» и два «Кадиллака».

«Према» Даниила Квята, Дориан Пен и Мирко Бортолотти стала третьей в классе LMP2 и также сразится за поул, лучшее время показал экипаж «Йоты» (Пьетро Фиттипальди, Давид Хайнемайер Ханссон и Оливер Расмуссен).

Гиперпоул состоится 8 июня в 21:00 по московскому времени.

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1 комментарий

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Birdman
Опять Феррари сильны только на одном круге
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