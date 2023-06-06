Даниил Квят: «Статус новичка на «24 часах Ле-Мана» помогает снизить давление»
Даниил Квят поделился ожиданиями от дебютных «24 часов Ле-Мана».
«Ле-Ман» – одна из тех легендарных гонок, которые знают все – она уникальна. Я впечатлен: до гонки еще неделя, а здесь уже столько болельщиков», – сообщил бывший пилот «Формулы-1».
Квят не переживает из-за отсутствия опыта в Ле-Мане:
«Это не должно добавить лишнего давления. Если на то пошло, статус новичка помогает его снизить».
Квят выступает в WEC за «Прему» и вместе с напарниками Дориан Пен и Мирко Бортолотти занимает пятое место в классе LMP2.
«24 часа Ле-Мана» состоится 10-11 июня.
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