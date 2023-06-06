Даниил Квят: «Статус новичка на «24 часах Ле-Мана» помогает снизить давление»

Даниил Квят поделился ожиданиями от дебютных «24 часов Ле-Мана».

«Ле-Ман» – одна из тех легендарных гонок, которые знают все – она уникальна. Я впечатлен: до гонки еще неделя, а здесь уже столько болельщиков», – сообщил бывший пилот «Формулы-1».

Квят не переживает из-за отсутствия опыта в Ле-Мане:

«Это не должно добавить лишнего давления. Если на то пошло, статус новичка помогает его снизить».

Квят выступает в WEC за «Прему» и вместе с напарниками Дориан Пен и Мирко Бортолотти занимает пятое место в классе LMP2.

«24 часа Ле-Мана» состоится 10-11 июня.

Новая команда выдала Квяту роскошную «Ламбу»: 666 л.с. мощности за $240 тысяч

Квят заговорил: без «Ламборгини» светил конец карьеры, теперь цель – победа на главном марафоне мира