Лео Туррини: «Мифические обновления «Феррари» не работают. Боюсь, лето сложится еще хуже, чем весна»
Близкий к «Феррари» журналист Лео Туррини высказался о провале Скудерии.
По мнению Туррини, обновления, привезенные на Гран-при Испании, не оправдали надежд.
«Скажем, это был экзамен. Итог: «Феррари» провалилась. И провалилась очень сильно.
Мифические обновления не работают. Интервью Карлетто [Леклера] после гонки стало одой разочарованию. Нет смысла обходить это стороной. Не в последнюю очередь потому, что история обновлений, которые не оправдывают ожиданий, стара как мир.
Можно не учитывать Ферстаппена и «Ред Булл», они живут на другой планете, но сравнение с «Мерседесом» потрясает. Для Хэмилтона и Расселла изменения стали существенными. Для «Феррари» – никакими. Ничто не ново под луной, скажете вы. Я соглашусь.
Могу представить, как веселый Фред Вассер задается вопросами. Но чего сегодня не хватает, так это ответов. Весна стала мучительной для таких людей как я, выросших на хлебе и «Феррари». Боюсь, лето сложится еще хуже.
P.S. Знаю, что это мантра неизбежна: лучше думать о 2024-м. Но неужели вы считаете, что в «Ред Булл», «Мерседесе» и «Астон Мартин» об этом не думают?» – написал журналист в своем блоге.
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Только цена этому- отсутсвие хорошего темпа в гонке, тк при таких параметрах шасси, оно просто уничтожает шины.
https://www.sports.ru/automoto/1115171980-gran-pri-ispanii-2023-raspisanie-translyaczij.html?comment_id=4256364%C2%A6news%C2%A61115171980