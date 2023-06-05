Лео Туррини: «Мифические обновления «Феррари» не работают. Боюсь, лето сложится еще хуже, чем весна»

Близкий к «Феррари» журналист Лео Туррини высказался о провале Скудерии.

По мнению Туррини, обновления, привезенные на , не оправдали надежд.

«Скажем, это был экзамен. Итог: «Феррари» провалилась. И провалилась очень сильно.

Мифические обновления не работают. Интервью Карлетто [Леклера] после гонки стало одой разочарованию. Нет смысла обходить это стороной. Не в последнюю очередь потому, что история обновлений, которые не оправдывают ожиданий, стара как мир.

Можно не учитывать и «Ред Булл», они живут на другой планете, но сравнение с « » потрясает. Для Хэмилтона и изменения стали существенными. Для «Феррари» – никакими. Ничто не ново под луной, скажете вы. Я соглашусь.

Могу представить, как веселый Фред Вассер задается вопросами. Но чего сегодня не хватает, так это ответов. Весна стала мучительной для таких людей как я, выросших на хлебе и «Феррари». Боюсь, лето сложится еще хуже.

P.S. Знаю, что это мантра неизбежна: лучше думать о 2024-м. Но неужели вы считаете, что в « », «Мерседесе» и «Астон Мартин» об этом не думают?» – написал журналист в своем блоге.

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