Лео Туррини: «Мифические обновления «Феррари» не работают. Боюсь, лето сложится еще хуже, чем весна»

Теги Гран-при Испании Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Макс Ферстаппен Шарль Леклер Фредерик Вассер Джордж Расселл Авто

Близкий к «Феррари» журналист Лео Туррини высказался о провале Скудерии.

По мнению Туррини, обновления, привезенные на Гран-при Испании, не оправдали надежд.

«Скажем, это был экзамен. Итог: «Феррари» провалилась. И провалилась очень сильно.

Мифические обновления не работают. Интервью Карлетто [Леклера] после гонки стало одой разочарованию. Нет смысла обходить это стороной. Не в последнюю очередь потому, что история обновлений, которые не оправдывают ожиданий, стара как мир.

Можно не учитывать Ферстаппена и «Ред Булл», они живут на другой планете, но сравнение с «Мерседесом» потрясает. Для Хэмилтона и Расселла изменения стали существенными. Для «Феррари» – никакими. Ничто не ново под луной, скажете вы. Я соглашусь.

Могу представить, как веселый Фред Вассер задается вопросами. Но чего сегодня не хватает, так это ответов. Весна стала мучительной для таких людей как я, выросших на хлебе и «Феррари». Боюсь, лето сложится еще хуже.

P.S. Знаю, что это мантра неизбежна: лучше думать о 2024-м. Но неужели вы считаете, что в «Ред Булл», «Мерседесе» и «Астон Мартин» об этом не думают?» – написал журналист в своем блоге.

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13 комментариев

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Самая быстрая булочка в мире
Новые обновления Феррари дали отрицательный прирост скорости. Зачем Турини наводит панические настроения и раскачивает лодку
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ibra207
Ну так под искателя пределов машину же делали, почему теперь удивляются сами? Машина валит на одном бессмысленном быстром круге, где не нужно думать о износе шин.
Только цена этому- отсутсвие хорошего темпа в гонке, тк при таких параметрах шасси, оно просто уничтожает шины.
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Антон
Ещё раз надо всё проанализировать
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Emin Zeynali
Бинотто вряд ли вернётся. С ним хотя бы были победы, какая-никакая борьба. А сейчас полное болото. Но Туррини известный клоун, несущий всякую хурму. Итальянский Кушанашвили от автоспорта. Хотя здесь он прав, но всё это итак видно невооружённым глазом
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Совесть Черданцева
Такие заявления говорят о том, что всё вернулось в 2020-ый: команда как будто разлагается изнутри
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Scorpio
это я наванговал, извините
https://www.sports.ru/automoto/1115171980-gran-pri-ispanii-2023-raspisanie-translyaczij.html?comment_id=4256364%C2%A6news%C2%A61115171980
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Совесть Черданцева
Ответ Luca di Montezemolo
Нужно сплотится вокруг ведра и немного потерпеть. И вообще критиковать ведро или команду могут только предатели и не настоящие фанаты команды.
Ты забыл об иноагентах))))
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Luca di Montezemolo
Ответ Совесть Черданцева
Ты забыл об иноагентах))))
Я много о чем "забыл" чтобы не устраивать срач. Коммент мог выглядеть гораздо интереснее.
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Совесть Черданцева
Ответ Luca di Montezemolo
Я много о чем "забыл" чтобы не устраивать срач. Коммент мог выглядеть гораздо интереснее.
Я понимаю. Просто хотел добавить
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Совесть Черданцева
Ответ Кирилл Павлюченко
Да куда уж хуже?!
2020-ый...
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