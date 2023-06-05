Кубок мира «Формулы-3» вернется на Гран-при Макао впервые с 2019 года

Теги Айртон Сенна Михаэль Шумахер Дэвид Култхард Формула-3 Гран-при Макао Формула-4 Авто

На Гран-при Макао вновь состоится гонка на болидах «Формулы-3».

Кубок мира «Формулы-3» не проводился в Макао после 2019 года из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В последние сезоны этап проходил в рамках китайской «Формулы-4».

Ближайший Гран-при Макао состоится с 16 по 19 ноября 2023 года. По ходу уик-энда состоятся заезды Кубка мира «Ф-3», а также серии GT World Cup.

Победителями Гран-при Макао на болидах «Ф-3» становились Айртон Сенна, Михаэль Шумахер, Дэвид Култхард и другие звезды.

Столкновение и подиум Хэмилтона и Расселла, Ферстаппен почти догнал Сенну, Алонсо впервые проиграл новому напарнику, Шумахер сядет за руль «Мерседеса» и другие события Гран-при Испании

1 комментарий

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Анатолий Дегтярёв
Как там поворот?))
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