Кристиан Хорнер о 53 очках между Ферстаппеном и Пересом: «Давление на Чеко должно снизиться. Тяжело быть напарником Макса»
Кристиан Хорнер прокомментировал отрыв Макса Ферстаппена от Серхио Переса.
Лидер «Ред Булл» выиграл Гран-при Испании, в то время как его напарник финишировал четвертым. После победы Макса преимущество над Чеко в чемпионате выросло до 53 очков.
«Если посмотреть в таблицу, между ними большой разрыв. Как бы то ни было, это должно снять давление с него (Переса). Теперь ему нечего терять, просто нужно расслабиться. Он может продышаться и просто начать демонстрировать уровень, который мы видели в Азербайджане и некоторых других Гран-при на старте сезона.
Я считаю, он хорошо отыгрался в гонке, и это придаст ему уверенности перед Монреалем. Полагаю, сегодня нет гонщика, который мог бы опередить Макса в этой машине. Он (Перес) сражается с пилотом, который находится на пике своей формы. Это очень тяжело. Чеко оказался в очень трудной ситуации с психологической точки зрения.
Теперь есть разрыв, и, может, это несколько снизит давление. Нужно избавиться от ожиданий, которые он на себя налагал, и пилотировать свободно», – заявил руководитель «Ред Булл».
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