Ланс Стролл: «После обгона Хэмилтона считал, что подиум возможен»

Теги Гран-при Испании Гран-при Канады Феррари Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Астон Мартин Ланс Стролл Авто

Гонщик «Астон Мартин» Ланс Стролл размышлял о подиуме по ходу Гран-при Испании.

Напарник Стролла Фернандо Алонсо пять раз попадал в призы в нынешнем сезоне, сам Ланс пока не заезжал в топ-3. В Барселоне канадец впервые в 2023 году опередил напарника, однако финишировал лишь шестым.

На старте Стролл обогнал пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона вышел на третье место.

«Возможен ли подиум на Гран-при Канады? Хотелось бы ответить «да» на этот вопрос.

Хотя я считал, что он возможен сегодня, когда мы расположились на третьей позиции. Но просто не хватало темпа. Если бы у нас гонка сложилась наилучшим образом, а «Мерседес» сделал бы то, что сделал – и есть еще «Феррари» и «Ред Булл» – все равно было бы тяжело.

Я совершил тот обгон по внешней: я понимал, что есть просвет, и подумал, что Льюис оставит место, что он и сделал. Я контролировал отставание от Карлоса [Сайнса] и даже немного отрывался от Льюиса, однако после пяти кругов шины начали изнашиваться, а [«Мерседес»] продолжал атаковать», – сказал Стролл.

На заключительных кругах Алонсо сообщил, что не будет сражаться с партнером по «Астон Мартин». Ланс прокомментировал эпизод:

«Мы уважаем друг друга как напарники и хотим заработать как можно больше очков для команды. В таких ситуациях было бы отстойно допустить аварию в борьбе за не такие уж маленькие очки.

Но между шестым и седьмым местом всего два балла, и, как мне кажется, важнее было довезти машины до финиша в целости и заработать хорошие очки для команды. Все ребята на базе упорно трудятся и не заслуживают того, чтобы им возвращали болиды по кускам».

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4 комментария

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Совесть Черданцева
Ответ Grigpar
Лэнс приехал в очки конечно, правда как назло тогда, когда Астон Мартин уже не тянет против конкурентов. Результат сразу на табло - Мерседес тупо отрывается в КК. И есть большая вероятность, что он будет только прибавлять.
Видно, что обновления заработали. Это признают все в команде. К тому же, Мерседес известен тем, что лучше всех проводит вторую половину сезона
+3
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+3
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Grigpar
Лэнс приехал в очки конечно, правда как назло тогда, когда Астон Мартин уже не тянет против конкурентов.
Результат сразу на табло - Мерседес тупо отрывается в КК. И есть большая вероятность, что он будет только прибавлять.
+2
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Maxxxim87
Судя потемну лично Стролла , на подиум в этом сезоне не заедет
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Grigpar
Ответ Совесть Черданцева
Видно, что обновления заработали. Это признают все в команде. К тому же, Мерседес известен тем, что лучше всех проводит вторую половину сезона
Мерседесы утеряли темп и только лишь возвращают его, а Астоны набирают с нуля. В этом большая разница, в техническом смысле тоже.
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