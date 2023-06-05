Ланс Стролл: «После обгона Хэмилтона считал, что подиум возможен»
Гонщик «Астон Мартин» Ланс Стролл размышлял о подиуме по ходу Гран-при Испании.
Напарник Стролла Фернандо Алонсо пять раз попадал в призы в нынешнем сезоне, сам Ланс пока не заезжал в топ-3. В Барселоне канадец впервые в 2023 году опередил напарника, однако финишировал лишь шестым.
На старте Стролл обогнал пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона вышел на третье место.
«Возможен ли подиум на Гран-при Канады? Хотелось бы ответить «да» на этот вопрос.
Хотя я считал, что он возможен сегодня, когда мы расположились на третьей позиции. Но просто не хватало темпа. Если бы у нас гонка сложилась наилучшим образом, а «Мерседес» сделал бы то, что сделал – и есть еще «Феррари» и «Ред Булл» – все равно было бы тяжело.
Я совершил тот обгон по внешней: я понимал, что есть просвет, и подумал, что Льюис оставит место, что он и сделал. Я контролировал отставание от Карлоса [Сайнса] и даже немного отрывался от Льюиса, однако после пяти кругов шины начали изнашиваться, а [«Мерседес»] продолжал атаковать», – сказал Стролл.
На заключительных кругах Алонсо сообщил, что не будет сражаться с партнером по «Астон Мартин». Ланс прокомментировал эпизод:
«Мы уважаем друг друга как напарники и хотим заработать как можно больше очков для команды. В таких ситуациях было бы отстойно допустить аварию в борьбе за не такие уж маленькие очки.
Но между шестым и седьмым местом всего два балла, и, как мне кажется, важнее было довезти машины до финиша в целости и заработать хорошие очки для команды. Все ребята на базе упорно трудятся и не заслуживают того, чтобы им возвращали болиды по кускам».
Фернандо Алонсо о решении не бороться со Строллом: «Я не собирался сходить с ума»
Алонсо впервые в сезоне выпал из топ-4 и проиграл Строллу в гонке
Результат сразу на табло - Мерседес тупо отрывается в КК. И есть большая вероятность, что он будет только прибавлять.