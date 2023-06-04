Фернандо Алонсо о решении не бороться со Строллом: «Я не собирался сходить с ума»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Испании, рассказав о том, почему не собирался бороться с напарником Лансом Строллом за позицию в конце гонки.

«До финиша оставалось 10 кругов, я был чуть быстрее за счет более свежих шин – но речь шла о преимуществе в 0,1 – 0,2 секунды на круге, не более.

Я не собирался сходить с ума. Вчера я уже повредил одно днище болида и не хотел повредить еще одно сегодня, или чтобы он повредил днище своей машины, и все ради защиты своей позиции. Для нас разницы не было никакой: 6-7 место у него и меня или 6-7 место у меня и него.

Я сожалею лишь о вчерашней ошибке. Я всю ночь думал о том, что было бы, если бы я отмотал время назад и не допустил этой ошибки в квалификации. Но я не могу отмотать время назад, так что теперь я могу думать только о следующем гоночном уик-энде в Канаде», – рассказал Алонсо.

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