Макс Ферстаппен: «В эти выходные все было отлично, но, возможно, на других трассах все будет иначе»

Теги Гран-при Испании Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями о Гран-при Испании, где одержал 40-ю победу в карьере.

«Я испытывал некоторые трудности с «хардом», пытаясь не вылезать за белые линии. Я знал, что как только получу последнее предупреждение, то буду обязан держаться белых линий – но это не проблема.

У нас хороший период, но мы должны продолжать работать и искать способы стать еще быстрее. Я доволен машиной, последние гоночные уик-энды прошли довольно позитивно для меня. В эти выходные все было отлично, но мы также знаем, что, возможно, на других трассах все будет иначе. Впереди еще много гонок, где мы должны хорошо постараться и победить», – сказал Ферстаппен.

Ферстаппен выиграл 40-ю гонку в «Формуле-1». До Сенны – одна победа

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