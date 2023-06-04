Ник де Врис: «Я полагаю, что сегодня все решалось на первом круге»

Теги Гран-при Испании Альфа Таури Формула-1 Ник де Врис Авто

Пилот «Альфа Таури» Ник де Врис поделился мнением о 14-м месте на Гран-при Испании.

«Каждый уик-энд – это возможность, так что если мы не набрали очки, то тогда это упущенная возможность. Но я полагаю, что сегодня все решалось на первом круге, когда ты терял три-четыре позиции подряд. Я был позади Пьера [Гасли], и мы постоянно обгоняли друг друга на первом круге, так что было ясно, что мы застряли.

Темп был не очень хорошим в начале гонки, но мне кажется, возможно, это было еще связано с тем, на каких участках трассы я боролся. Так что, знаете, вот как-то так», – сказал Де Врис.

Гран-при Испании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Расселл – 3-й

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