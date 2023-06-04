Льюис Хэмилтон о новом контракте: «Я пока ничего не подписывал, но завтра, насколько я знаю, мы встречаемся с Тото Вольффом»

Пилот « » подтвердил, что продолжит переговоры о продлении контракта с немецкой командой на следующий день после Гран-при Испании.

«Я пока ничего не подписывал, но завтра, насколько я знаю, мы встречаемся с – так что я надеюсь, что мы сможем к чему-то прийти.

Никаких тонких намеков. Просто у нас уже было очень много встреч на эту тему, и это будет еще одна из них.

Как вы могли видеть сегодня, данная ситуация никак не влияет на мои выступления. Но да, от таких вещах ты неизбежно постоянно думаешь. Когда с этим будет покончено, ты сможешь больше сосредоточиться на работе и думать о будущем.

Я работаю с этой командой, стараясь выкладываться на максимуме, и вижу в нашей команде огромную силу. Сегодняшний подиум стал действительно особенным событием. Как и возможность видеть волнение и радость всех этих людей, которые так много работают ради достижения цели.

Сейчас, когда мы вернемся в офис, команду будет переполнять энергия. У всех нас есть буквально пара секунд, чтобы насладиться успехом и порадоваться, после чего все вновь погрузятся в работу, изучая данные и стараясь найти способ выиграть следующую гонку», – рассказал Вольфф.

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