Тото Вольфф о новинках «Мерседеса»: «Команда на базе отлично постаралась. Я тут ни при чем»

Руководитель « » похвалил команду после двойного подиуме на Гран-при Испании.

«Я очень счастлив после такой тяжелой работы. Мы приняли несколько решений, чтобы пойти в другом направлении. Мы поменяли так много частей. Это было рискованно, все трудились изо всех сил. У нас хороший болид.

[Прошлая концепция] надоела нам, так что мы пошли дальше. Нам было нужно сконструировать новые детали, произвести их. Команда на базе отлично постаралась. Я тут ни при чем. Если я начну конструировать болид, то это не очень хорошая ситуация. Важно было сконцентрироваться на том, что мы хорошо знали. Пробуждение в начале сезона пошло нам на пользу», – сказал Вольфф.

Гран-при Испании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Расселл – 3-й