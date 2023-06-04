Тото Вольфф о новинках «Мерседеса»: «Команда на базе отлично постаралась. Я тут ни при чем»

Теги Гран-при Испании Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф похвалил команду после двойного подиуме на Гран-при Испании.

«Я очень счастлив после такой тяжелой работы. Мы приняли несколько решений, чтобы пойти в другом направлении. Мы поменяли так много частей. Это было рискованно, все трудились изо всех сил. У нас хороший болид.

[Прошлая концепция] надоела нам, так что мы пошли дальше. Нам было нужно сконструировать новые детали, произвести их. Команда на базе отлично постаралась. Я тут ни при чем. Если я начну конструировать болид, то это не очень хорошая ситуация. Важно было сконцентрироваться на том, что мы хорошо знали. Пробуждение в начале сезона пошло нам на пользу», – сказал Вольфф.  

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6 комментариев

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Incendier Deafening
Мерседес, за пару месяцев сделали корыто, которое почти не изнашивает резину на дистанции. Фуры уже лет 15 не могут пофиксить шиножор)))
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Сергей Богатырёв
Ответ Minuvert
Фотографы в Монако особенно молодцы
думаете, мерс за неделю всё срисовал, изготовил и приладил?
+7
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Minuvert
Фотографы в Монако особенно молодцы
+3
-3
0
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Scorpio
Ответ Великий Алонсо
Зато весь мир увидел снова, что Алонсо лучше Хэмилтона. На равных болидах, а может даже на более медленном АМ, Алонсо кроме Австралии везде был впереди Хэмилтона.
http://dl4.joxi.net/drive/2023/06/04/0000/2223/22703/03/32b4e41751.jpg

Шизофреник, ты определился уже, какой по силе болид был у Алонсо))
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