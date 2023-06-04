Серхио Перес: «Сегодня главной задачей было минимизировать возможный ущерб»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Испании, признав, что с учетом не лучшего выступления в квалификации главной задачей в гонке было минимизировать возможные очковые потери.

«Думаю, сегодня главной задачей было минимизировать возможный ущерб. Преследовать соперников из «Мерседеса» сегодня было очень трудно – особенно в условиях одинакового состояния шин. Если мы хотели большего, нам следовало рискнуть на первом круге, как сделал Джордж Расселл.

В целом по ощущениям мы в этот уик-энд были не в лучшей форме. Надеюсь, что мы сможем исправить ситуацию до Гран-при Канады. Мы должны действовать идеально, если хотим провести хорошую гонку. Думаю, в Канаде мы должны смотреться сильно, этап должен получиться интересным», – рассказал Перес.

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