Серхио Перес: «Сегодня главной задачей было минимизировать возможный ущерб»

Теги Гран-при Испании Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги Гран-при Испании, признав, что с учетом не лучшего выступления в квалификации главной задачей в гонке было минимизировать возможные очковые потери.

«Думаю, сегодня главной задачей было минимизировать возможный ущерб. Преследовать соперников из «Мерседеса» сегодня было очень трудно – особенно в условиях одинакового состояния шин. Если мы хотели большего, нам следовало рискнуть на первом круге, как сделал Джордж Расселл.

В целом по ощущениям мы в этот уик-энд были не в лучшей форме. Надеюсь, что мы сможем исправить ситуацию до Гран-при Канады. Мы должны действовать идеально, если хотим провести хорошую гонку. Думаю, в Канаде мы должны смотреться сильно, этап должен получиться интересным», – рассказал Перес.

Что случилось на Гран-при Испании: провал «Феррари», прыжок «Мерседесов» на двойной подиум, волны обгонов

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
grag68
На отца Переса, уже жалко смотреть.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Листок яблони
Ещё пару шагов и кое-кто - чемпион.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Luca di Montezemolo
Ответ grag68
На отца Переса, уже жалко смотреть.
Меньше будет про новых Сенну с Простом рассуждать, его сынку до боттаса даже далеко, у него максималка на 8 км больше мерсов, звездолёт и он так долго обгонял пелетон, да и убил шины когда Рассела догонял .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий