Дмитрий Сотников о возвращении «КАМАЗа» на «Дакар»: «Вряд ли стоит рассчитывать на 2024 год, хотя надежда есть»

Дмитрий Сотников порассуждал на тему возможного возвращения «КАМАЗ‑мастера» на «Дакар».

Команда отказалась от участия в ралли-рейде 2023 года, не согласившись с требованиями для российских гонщиков.

«Сложный вопрос, на который я, как спортсмен, не смогу ответить. Наверное, вряд ли стоит рассчитывать на 2024 год, хотя надежда такая есть. Пока есть шанс поехать, мы будем бороться. Мы очень хотим вернуться, думаю, вторая половина года будет благоприятной, чтобы постараться попасть в число участников гонки.

Ни один чемпионат мира не может называться чемпионатом мира, если там не выступают все сильнейшие спортсмены, которых не допускают по каким‑то неспортивным причинам. И победа тем ценнее, чем выше уровень участников. Это касается любого вида спорта», – сказал двукратный победитель «Дакар» в зачете грузовиков.

Глава «КАМАЗ-мастер»: «Выступать без флага и гимна недопустимо. Чувство патриотизма и родины у спортсмена может быть развито больше, чем у кого-либо»

Виталий Петров: «Без России ни один чемпионский, ни один олимпийский титул я не считаю действительным. Тем более «Дакар»

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