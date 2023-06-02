Руководитель «Астон Мартин»: «Алонсо опередил бы Ферстаппена, перейдя на «промежуточные» в Монако»

Руководитель «Астон Мартин» признал, что Фернандо Алонсо мог победить на Гран-при Монако.

Испанец заехал в боксы на круг раньше пилота « » , однако получил «слики». Спустя круг Алонсо пришлось вновь проводить пит-стоп ради перехода на «промежуточные» покрышки.

«Компьютерная система говорит, что, перейдя на «промежуточные», мы, скорее всего, опередили бы Макса. Но это не означает, что мы бы выиграли гонку.

Задним умом можно сказать, что ситуация была бы такой. Но когда принимаешь решения, приходится полагаться на имеющиеся данные.

Будет ли команда действовать агрессивнее? Если это означает лишний риск, ответ, очевидно, нет. Мы не азартные игроки, а команда, которая полагается на данные. Мы рассматриваем всю имеющуюся информацию», – заявил Майк Крак.

Менеджер добавил, что не переживает по поводу критики:

«Такова природа «Ф-1», приходится с этим жить. Мы под прицелом.

Хочется, чтобы о нас говорили, когда все идет хорошо, так что нужно принять и статьи об упущениях. Никакой драмы нет».

Фернандо Алонсо о стратегии на Гран-при Монако: «Может, у критиков был хрустальный шар. С дивана все кажется простым»

Алонсо правда упустил победу в Монако. Он и команда отрицают, но по данным гонки все-таки видно

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram