Фернандо Алонсо о стратегии на Гран-при Монако: «Может, у критиков был хрустальный шар. С дивана все кажется простым»

Фернандо Алонсо отстаивает стратегию «Астон Мартин» на Гран-при Монако.

Когда в Монте-Карло начался дождь, Алонсо поставили новый комплект «сликов», а лишь затем – «промежуточные» шины. Гонщик «Астон Мартин» предположительно опередил бы пилота «Ред Булл» без лишнего пит-стопа.

«Решение было правильным. Может, у них (критиков) был хрустальный шар, они знали условия, кто остановится, кто не остановится, когда пойдет дождь, когда потребуются «промежуточные». Что мне не нравится в «Ф-1», так это тот факт, что мы всегда видим негативные моменты, и с дивана все кажется очень простым.

Приведу пример: если бы мы поставили «промежуточные», на этой неделе говорили бы только об ошибке « », который позвал Макса на круг позже. Никто бы не говорил о том, что « » поступил так смело и выбрал верные покрышки.

Таков настрой в «Ф-1», это непрестанное стремление к совершенству, которого порой невозможно достичь», – заявил двукратный чемпион мира перед Гран-при Испании.

Более того, по мнению Алонсо, стратегия «Астон Мартин» позволила ему сохранить подиум:

«Поставьте себя на наше место: половина трека сухая, половина начинает намокать, и у нас есть «бесплатный» пит-стоп по отношению к соперникам позади на «сликах». Если мы заезжаем за «сликами», а в итоге приходится делать пит-стоп ради дождевых шин, то все тоже заезжают за дождевыми покрышками, и мы просто сохраняем позицию.

Если же мы берем «промежуточные», и дождь не идет, то соперники позади ставят шины для сухой погоды, мы тоже совершаем лишний пит-стоп ради «сликов» и падаем на седьмое место.

Так что [в первом случае] мы финишируем вторыми в Монако, если приняли неправильное решение. Мы 100 процентов поставили бы «промежуточные», если бы смогли перемотать гонку назад. Но в тот момент Макс тоже не заехал за «промежуточными», он остался еще на круг, но у него были другие покрышки.

Мы всегда недостаточно ценим работу команд в такие напряженные моменты, а замечаем только те вещи, которые оказались ошибочными».

Алонсо правда упустил победу в Монако. Он и команда отрицают, но по данным гонки все-таки видно

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