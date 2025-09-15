Изак Аджар о подиуме: «Не почувствовал ничего особенного в тот момент – скорее думал обо всем своем пути. Теперь двигаемся дальше»
Аджар рассказал, о чем думал, когда получал первый кубок в «Ф-1».
Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар сообщил о своих ощущениях после третьего места на Гран-при Нидерландов.
«В тот момент я не почувствовал ничего особенного. Я скорее думал обо всем своем пути – еще с картинга, о трудностях, с которыми столкнулся до попадания в «Формулу-1».
Казалось невозможным, что я окажусь на таком уровне, но вот я тут, с подиумом. На столь ранней стадии карьеры – да, это было трудно сразу осознать.
Это не сон – это была моя цель. Первый подиум – я этого добился. Теперь двигаемся дальше», – произнес француз.
