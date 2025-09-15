В «Альпин» хотят видеть напарником Гасли молодого гонщика. Интереса к Данну нет (GP Blog)
В «Альпин» пока не определились с напарником для Гасли.
Команда «Альпин» продолжает обдумывать варианты формирования состава команды на следующий сезон.
По информации GP Blog, напарником Пьера Гасли, который недавно продлил контракт с командой, в «Альпин» хотят видеть молодого и перспективного пилота.
В «Альпин» не исключают продолжения сотрудничества с Франко Колапинто, который после неудачной первой половины сезона в последних гонках стал выступать заметно лучше.
Также в «Альпин» рассматривать кандидатуру Пауля Арона, а также не исключен вариант возвращения в «Ф-1» Джека Дуэна. При этом вариант с юниором «Макларена» Алексом Данном, о котором недавно сообщалось в нескольких изданиях, в «Альпин» исключают.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
