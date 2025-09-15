1

Изак Аджар о прозвище «маленький Прост»: «Это честь, вовсе не бремя»

Аджар рассказал, как относится к сравнениям с Аленом Простом.

Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар признался, что не чувствует дополнительной ответственности из-за прозвища «маленький Прост».

«Это честь. Он выиграл четыре титула, он величайший французский гонщик в истории, так что это приятно.

Сейчас это вовсе не бремя. Более того, я все чаще общаюсь с Аленом, у нас складываются хорошие отношения. Я действительно польщен», – сказал Изак.

Гельмут Марко: «Знал, что Аджар особенный. Называл его маленьким Простом»

Аджар сообщил о поздравлении от Проста после подиума в Нидерландах

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RMC Sport
logoИзак Аджар
logoФормула-1
logoРейсинг Буллз
logoАлен Прост
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
В «Альпин» хотят видеть напарником Гасли молодого гонщика. Интереса к Данну нет (GP Blog)
12 минут назад
Изак Аджар о подиуме: «Не почувствовал ничего особенного в тот момент – скорее думал обо всем своем пути. Теперь двигаемся дальше»
25 минут назад
Босс «Кадиллака» о Херте: «Колтон идет на большой риск – место в «Формуле-1» ему совсем не гарантировано»
28 минут назад
Алексей Попов: «Ощущение, что Норриса «тянут» в «Макларене», у болельщиков присутствует, и им это не нравится»
646 минут назад
Шарль Леклер: «В Сингапуре, а также, возможно, в Баку и Лас-Вегасе, шансы выиграть гонку у «Феррари» будут выше, чем на других трассах»
сегодня, 12:44
Эстебан Окон: «Из всех напарников с Бермэном у меня сложились наилучшие отношения»
сегодня, 12:27
Условия командного титула «Макларена» на Гран-при Азербайджана
3сегодня, 12:14
Габриэл Бортолето: «Ферстаппен был бы хорошим напарником. Он помог выстроить «Ред Булл» и привел его к победе»
2сегодня, 11:55
Тото Вольфф о раскладе сил в 2026-м: «Не стоит игнорировать «Альпин» и «Уильямс» – у них больше времени в аэротрубе»
сегодня, 11:36
Гельмут Марко: «Ред Булл» переродился – дух команды вернулся»
6сегодня, 11:09
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото