Изак Аджар о прозвище «маленький Прост»: «Это честь, вовсе не бремя»

Аджар рассказал, как относится к сравнениям с Аленом Простом.

Пилот «Рейсинг Буллз » Изак Аджар признался, что не чувствует дополнительной ответственности из-за прозвища «маленький Прост».

«Это честь. Он выиграл четыре титула, он величайший французский гонщик в истории, так что это приятно.

Сейчас это вовсе не бремя. Более того, я все чаще общаюсь с Аленом, у нас складываются хорошие отношения. Я действительно польщен», – сказал Изак.

