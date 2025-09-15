Изак Аджар о прозвище «маленький Прост»: «Это честь, вовсе не бремя»
Аджар рассказал, как относится к сравнениям с Аленом Простом.
Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар признался, что не чувствует дополнительной ответственности из-за прозвища «маленький Прост».
«Это честь. Он выиграл четыре титула, он величайший французский гонщик в истории, так что это приятно.
Сейчас это вовсе не бремя. Более того, я все чаще общаюсь с Аленом, у нас складываются хорошие отношения. Я действительно польщен», – сказал Изак.
Гельмут Марко: «Знал, что Аджар особенный. Называл его маленьким Простом»
Аджар сообщил о поздравлении от Проста после подиума в Нидерландах
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости