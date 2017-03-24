Гран-при Испании на трассе «Барселона-Каталунья» станет первым европейским этапом, который проводится вне города. Таковым мог стать Гран-при Италии в Имоле двумя неделями ранее, но гонку отменили. Два других европейских этапа в Монако и Баку проходили в городских условиях. Гонка прошлого сезона в Испании закончилась триумфом команды Red Bull и ее пилотов Макса Ферстаппена, он стал первым, и Серхио Переса, который финишировал вторым.

Этап — 7

Место — Монтмело, Барселона

Длина круга — 4,657 км

Гоночная дистанция — 66 кругов / 307,236 км

Направление движения — по часовой стрелке

Повороты — 14 (6 левых, 8 правых)

Рекорд круга (квалификация) — 1:16.741, Льюис Хэмилтон, Mercedes. 2021 год

Рекорд круга (гонка) — 1:18.149, Льюис Хэмилтон, Mercedes. 2021 год

Многие специалисты и аналитики считают, что вряд ли что-то помешает лидерам сезона повторить свой прошлогодний успех. Шансы на победу Ферстаппена оцениваются коэффициентом 1,35, а его напарника по команде мексиканца Серхио Переса — 3,70. Вслед за ними идет Фернандо Алонсо из Aston Martin, испанец стал вторым в Монако, пять раз в этом сезоне попадал на подиум, а трасса для него будет домашней, коэффициент на победу — 10,00.

Попасть на подиум может и Шарль Леклер из Ferrari. В прошлом году он выиграл здесь квалификацию, но вынужден был сойти на 27 круге из-за поломки силовой установки. До этого он лидировал с самого начала гонки. Если машина в этот раз не подведет, то у Леклера есть отличная возможность вновь завоевать поул, а затем выиграть гонку. Коэффициент на его победу — 26,00.

Неплохие шансы у пилотов Mercedes Льюиса Хэмилтона и Джорджа Рассела. В общем зачете они идут на пятом и шестом местах, подиум в этом сезоне у них был один на двоих, когда Льюис стал вторым в Австралии. Мы помним, что буквально перед Гран-при Монако Mercedes несколько модифицировал свои болиды. Может быть, в гонке, которая проходила в городских условиях, это осталось незамеченным, но на трассе результат будет иным. Коэффициент на победу у обоих гонщиков — 32,00.

Реальным претендентом не только на победу в квалификации, но и на подиум может стать еще один хозяин трассы Карлос Сайнс из Ferrari. В этом сезоне он четырежды попадал в пятерку лучших и в общем зачете идет шестым. Шансы на его победу оцениваются коэффициентом 38,00.