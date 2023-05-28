Фернандо Алонсо о решении остаться на сликах: «Прогноз обещал совсем небольшой дождь, всего несколько капель»

Пилот «Астон Мартин» подвел итоги , выступив в защиту решения команды остаться на сликах уже после начала дождя.

«Гонка получилась очень непростой, особенно после начала дождя. Прогреть промежуточные шины до нужной температуры было очень трудно.

Ситуация в 5-м и 7-м поворотах была очень рискованной. Мы попробовали действовать агрессивно в плане стратегии, выбрав на старте другие шины относительно Макса Ферстаппена. Но сегодня он был просто слишком быстр для нас и в полной мере заслужил победу.

Когда я остановился в боксах, дождь по-прежнему шел только в 5-м и 7-м повороте. Вся остальная трасса была полностью сухой. Если вы, будучи на втором месте, переходите на промежуточные шины из-за мокрой трассы только в двух поворотах – ну, такое решение, видимо, могло понравиться только Дженсону Баттону (Алонсо намекает на высказывание Баттона после гонки).

Прогноз обещал совсем небольшой дождь, всего несколько капель. Мы не ожидали, что он будет настолько сильным», – рассказал Алонсо.

Алонсо упустил лучший шанс победить впервые за 10 лет: не поверил в дождь, выбрал слики – и остался вторым