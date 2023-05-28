Тото Вольфф об обновленном болиде «Мерседеса»: «Я не жду, что в Барселоне мы уберем с дороги «Астон Мартин» и «Феррари»

Исполнительный директор « » подвел итоги Гран-при Монако, поделившись мнением о работе болида команды в обновленной конфигурации.

«Очень сложно оценить работу новинок по такой гонке, поскольку, я бы сказал, мы постоянно находились в борьбе с « » и « ».

Если говорить о позитивных моментах, то в целом ситуация обнадеживает, поскольку мы никогда не были особенно быстры в Монако.

Мы уступили времени поула 0,3 секунды, в прошлом году было 0,6 секунды. В прошлом году наша машина была ужасна, в этом наши гонщики сказали, что она просто не слишком хороша. Значит, у нас есть шаг вперед. Но нужно быть осторожными.

Нужно отправиться на этап в Барселону, собрать больше данных. Мы снова начинаем с базового уровня. И я не жду, что в Барселоне мы уберем с дороги «Астон Мартин» и «Феррари».

Сейчас важнее понять, как именно работает наша новая машина, что именно она делает и как нам ее настроить? Мы очень хорошо умеем работать и прогрессировать, как только нам удается определиться с основным направлением.

Даже с машиной старой конфигурации, которая была не слишком хороша – а в начале сезона она была просто ужасна, – мы в итоге смогли выиграть гонку в Интерлагосе, причем в доминирующем стиле. Так что мы придем к конечной цели», – рассказал Вольфф.

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