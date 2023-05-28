Тото Вольфф об обновленном болиде «Мерседеса»: «Я не жду, что в Барселоне мы уберем с дороги «Астон Мартин» и «Феррари»

Теги Гран-при Монако Феррари Формула-1 Мерседес Астон Мартин Тото Вольфф Авто

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф подвел итоги Гран-при Монако, поделившись мнением о работе болида команды в обновленной конфигурации.

«Очень сложно оценить работу новинок по такой гонке, поскольку, я бы сказал, мы постоянно находились в борьбе с «Феррари» и «Астон Мартин».

Если говорить о позитивных моментах, то в целом ситуация обнадеживает, поскольку мы никогда не были особенно быстры в Монако.

Мы уступили времени поула 0,3 секунды, в прошлом году было 0,6 секунды. В прошлом году наша машина была ужасна, в этом наши гонщики сказали, что она просто не слишком хороша. Значит, у нас есть шаг вперед. Но нужно быть осторожными.

Нужно отправиться на этап в Барселону, собрать больше данных. Мы снова начинаем с базового уровня. И я не жду, что в Барселоне мы уберем с дороги «Астон Мартин» и «Феррари».

Сейчас важнее понять, как именно работает наша новая машина, что именно она делает и как нам ее настроить? Мы очень хорошо умеем работать и прогрессировать, как только нам удается определиться с основным направлением.

Даже с машиной старой конфигурации, которая была не слишком хороша – а в начале сезона она была просто ужасна, – мы в итоге смогли выиграть гонку в Интерлагосе, причем в доминирующем стиле. Так что мы придем к конечной цели», – рассказал Вольфф.

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4 комментария

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DelNord
Ждем. Так, конечно, небанальный эксперимент получился. Если учесть уровень обновлений - это как сезон начинать с Монако без тестов. :)
Информации о машине после гонки - практический ноль, хорошо, Льюис там хоть что-то осознал.
У всех нормальных команд тесты в феврале, а у Мерсов в этом году - в июне, сразу в боевых условиях.
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Ононаоно
Феррари сами уберутся, а не заводской АМ рано или поздно обгонят по сезону.
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Luca di Montezemolo
Ответ DelNord
Ждем. Так, конечно, небанальный эксперимент получился. Если учесть уровень обновлений - это как сезон начинать с Монако без тестов. :) Информации о машине после гонки - практический ноль, хорошо, Льюис там хоть что-то осознал. У всех нормальных команд тесты в феврале, а у Мерсов в этом году - в июне, сразу в боевых условиях.
Эти эксперементаторы долбанные безнадежно отстают от звездолета, если бы они бросили свое ведро в прошлом году и пошли другим направлением, то были бы в гораздо лучшей позиции, в итоге будут докатывать сезон на тачке с серьезными дефектами из-за зироподов, потому что надо менять очень много чего, но в этом году невозможно уже, но я не верю что отставая настолько они смогут догнать рб, в лучшем случае если все скопируют правильно, то будут сливать просто меньше, хотя интересно будет взглянуть на тачку в барсе, кстати там и фуры серьезно обновятся.
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