Эстебан Окон о подиуме: «До Гран-при Монако «Альпин» обрадовалась бы попаданию в топ-10»

Подиум на Гран-при Монако превзошел любые ожидания Эстебана Окона.

Гонщик « » финишировал третьим в Монте-Карло, хотя несколько дней назад не мог и мечтать о таком результате.

«Нет слов, я в восторге – не знаю, что сказать.

Если бы нам сказали перед уик-эндом о попадании в топ-10, мы бы обрадовались. А теперь мы не просто в топ-10 или топ-5, это подиум! Мы его завоевали, и энергия, которую я получаю от всех по ходу уик-энда, потрясающая.

Не знаю, как отблагодарить всех за поддержку. Подиум завоевала вся команда, от Вири и Энстоуна до бригады на трассе. Это наш подиум и, надеюсь, впереди их еще много.

Конечно, все счастливы. Это доказывает, что надо не терять веру, продолжать работать, что мы и делали. Посмотрим, что получится на следующей неделе [на ]», – заявил француз.

Эстебан прокомментировал контакт с – пилот « » пытался отобрать место у Окона перед шиканой:

«Не бывает такого, что все складывается просто, верно? Подиум был под контролем, но мы получили повреждение после удара от Карлоса. Затем мы уверенно ехали на третьей позиции, но пошел дождь, и все перемешалось.

Однако нам удалось совершить пит-стоп в нужный момент, мы принимали только верные решения, и сегодня именно это имело значение».

Окон признан гонщиком дня по итогам Гран-при Монако

Эстебан Окон: «Эсте-бести на подиуме, детка! Надеюсь, первый из многих»

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