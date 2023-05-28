Окон завоевал третий подиум в «Формуле-1»

Пилот « » завоевал третье место по итогам Гран-при Монако.

Подиум стал первым для французской команды с Гран-при Катара-2021 – тогда третьим оказался , сегодня также попавший в призы в составе «Астон Мартин».

Для Окона это третий подиум в «Формуле-1»: Эстебан финишировал вторым на Гран-при Сахира-2020 (команда выступала как « ») и выиграл -2021. По данному показателю француз сравнялся со своим напарником Пьером Гасли, гонщиком «Астон Мартин» Лансом Строллом и экс-пилотом «Ф-1» Даниилом Квятом.

Гран-при Монако-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Окон – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram