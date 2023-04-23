Педро де ла Роса: «Через несколько лет «Ауди» станет претендентом на титул в «Ф-1»

Теги Заубер Педро де ла Роса Ауди Формула-1 Альфа Ромео Андреас Зайдль Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Педро де ла Роса поделился мнением о перспективах «Ауди» в чемпионате.

«Ауди» выкупила контрольный пакет акций «Заубера» и начнет выступать в «Формуле-1» в статусе заводской команды, начиная с 2026 года. Руководителем гоночного подразделения «Заубера» был назначен Андреас Зайдль. При этом сотрудничество «Заубера» и «Альфа Ромео» истекает в конце 2023 года и не будет продлено.

«Это марафон. Я думаю, Андреас прекрасно понимает, что это не однолетняя сделать и не однолетний проект. Это марафон и пока они преодолели только первый километр, так что впереди еще много интересного.

С моей точки зрения, о нынешней форме «Альфа Ромео» судить трудно. Они выступают очень нестабильно. Иногда они могут быть очень быстры, а иногда они очень медленны. Похоже, сейчас их форма сильно зависит от особенностей трассы, и от работы с шинами. Порой, как кажется, им удается попасть в рабочее температурное окно, а порой они сильно из него вываливаются.

Но мы в любом случае говорим о долгосрочном проекте. В «Ауди» готовы играть в эту игру и через несколько лет они станут претендентами на титул», – рассказал де ла Роса.

Всю мощь мотора «Ф-1» в 1000+ л.с. на колеса передают детали массой 5 кг. Они и подводят «Ред Булл»

4 комментария

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Project2000
Ожидание и реальность. Я такое же про Тойоту слышал))
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Евгений Потапенко
Осталось всего ничего. Начать и кончить.
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Рнпрл Аари
После 26 претендентом может стать любой моторист, даже альпин
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Не очень веселый молочник
VAG это вам не Тойота, которая 100 лет запрягает. вполне верю
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