Педро де ла Роса: «Через несколько лет «Ауди» станет претендентом на титул в «Ф-1»

Бывший пилот «Формулы-1» де ла Роса поделился мнением о перспективах «Ауди» в чемпионате.

«Ауди» выкупила контрольный пакет акций «Заубера» и начнет выступать в «Формуле-1» в статусе заводской команды, начиная с 2026 года. Руководителем гоночного подразделения «Заубера» был назначен Андреас Зайдль. При этом сотрудничество « » и « » истекает в конце 2023 года и не будет продлено.

«Это марафон. Я думаю, Андреас прекрасно понимает, что это не однолетняя сделать и не однолетний проект. Это марафон и пока они преодолели только первый километр, так что впереди еще много интересного.

С моей точки зрения, о нынешней форме «Альфа Ромео» судить трудно. Они выступают очень нестабильно. Иногда они могут быть очень быстры, а иногда они очень медленны. Похоже, сейчас их форма сильно зависит от особенностей трассы, и от работы с шинами. Порой, как кажется, им удается попасть в рабочее температурное окно, а порой они сильно из него вываливаются.

Но мы в любом случае говорим о долгосрочном проекте. В « » готовы играть в эту игру и через несколько лет они станут претендентами на титул», – рассказал де ла Роса.

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