Тото Вольфф о возвращении Шумахера в «Ф-1»: «Ситуация в отношении сезона-2024 складывается неблагоприятная»

Теги Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Мик Шумахер Авто

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф признал, что Мику Шумахеру будет сложно вернуться в число участников «Формулы-1» в 2024 году.

Нынешний сезон Шумахер проводит в качестве резервного пилота «Мерседеса» и изначально говорил о стремлении вернуться к выступлениям в «Ф-1» как можно быстрее.

«Ситуация сложная. Мне бы хотелось, чтобы Мик получил место основного пилота, он этого заслуживает, но ситуация в отношении сезона-2024 складывается неблагоприятная.

Какие-то двери могут открыться в 2025 году. Также посмотрим, как ситуация будет развиваться в «Уильямсе». Но да, вернуться будет непросто.

При этом нам самим нужно быть осторожными, потому что если бы будем слишком сильно поддерживать Мика, то обязательно найдутся и те, кто захочет максимально осложнить ему жизнь», – рассказал Вольфф.

Гонщика «Ф-1» из США пытаются заменить на Шумахера? Это маркетинг или новичок совсем не справляется?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий