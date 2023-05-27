Тото Вольфф о возвращении Шумахера в «Ф-1»: «Ситуация в отношении сезона-2024 складывается неблагоприятная»

Исполнительный директор «Мерседеса» признал, что будет сложно вернуться в число участников «Формулы-1» в 2024 году.

Нынешний сезон Шумахер проводит в качестве резервного пилота « » и изначально говорил о стремлении вернуться к выступлениям в «Ф-1» как можно быстрее.

«Ситуация сложная. Мне бы хотелось, чтобы Мик получил место основного пилота, он этого заслуживает, но ситуация в отношении сезона-2024 складывается неблагоприятная.

Какие-то двери могут открыться в 2025 году. Также посмотрим, как ситуация будет развиваться в «Уильямсе». Но да, вернуться будет непросто.

При этом нам самим нужно быть осторожными, потому что если бы будем слишком сильно поддерживать Мика, то обязательно найдутся и те, кто захочет максимально осложнить ему жизнь», – рассказал Вольфф.

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