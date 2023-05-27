Макс Ферстаппен о гонках после 2028-го: «Хочу выступить в Ле-Мане, но уйти из доминирующего «Ред Булл» будет очень трудно»

Теги Ред Булл GT 24 часа Ле-Мана Формула-1 Нюрбургринг WEC Макс Ферстаппен Авто

Макс Ферстаппен рассказал, хочет ли выступать в «Формуле-1» после 2028 года.

Действующее соглашение двукратного чемпиона с «Ред Булл» рассчитано еще на пять сезонов.

«Мне нравятся гонки, не только «Ф-1». На момент окончания контракта мне будет 31 год, и к тому моменту я проведу в «Ф-1» очень много времени, это большой труд. Приходится совершать много перелетов, есть маркетинговые обязанности. Мне нравится побеждать, но если не можешь по-настоящему мотивировать себя на каждую гонку, возникают вопросы.

Мне хотелось бы погоняться в Ле-Мане, провести другие 24-часовые гонки. Мне нравится смотреть на машины GT3 на «Нордшляйфе» и тому подобные вещи, которые я хочу испытать. И я не собираюсь делать это в 40 или 50 лет, когда буду не на пике формы. Вполне уверен, что в 31 год я буду способен на многое. Посмотрим», – заявил Ферстаппен.

Макс ответил на вопрос о том, как поступит, если «Ред Булл» продолжит доминировать в 2028-м:

«Уйти будет очень трудно, конечно».

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2 комментария

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Листок яблони
Лучше сделать такие правила, чтобы чемпион больше не мог участвовать далее. Это уже есть в формуле-2 и формуле-3.
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mkryuchckov10@gmail.com
Ответ Листок яблони
Лучше сделать такие правила, чтобы чемпион больше не мог участвовать далее. Это уже есть в формуле-2 и формуле-3.
Большего бреда придумать сложно
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