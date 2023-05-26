Джордж Расселл: «Ред Булл» в своей лиге, «Мерседес» надеется побороться с «Астон Мартин» и «Феррари» в Монако»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о задачах на Гран-при Монако.
«Надеюсь, [поборемся] с «Астоном» и «Феррари», такова наша цель. Очевидно, «Ред Булл» в данный момент в своей лиге.
Средняя группа плотная. В этом году мы часто видели, как «Макларен», «Альпин» или даже «Хаас» опережали нас по субботам, но по воскресеньям темпа у них не было.
Безусловно, квалификация – важнейшая часть уик-энда, и это аспект, с которым у нас обычно проблемы. Мы всегда выступаем лучше по воскресеньям, так постараемся что-нибудь придумать», – заявил Джордж после пятничных практик.
Британец считает, что новая конфигурация болида фактически не играет роли на столь специфическом треке:
«Монако – уникальная трасса, это не место для оценки обновлений. Мы понимали, что в этот уик-энд должны чуть ли не забыть о новинках – будем переживать по их поводу на следующей неделе».
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