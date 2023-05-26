Льюис Хэмилтон о новом «Мерседесе»: «Потрясающий день, получил большое удовольствие от пилотажа»

Теги Гран-при Монако Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от новинок «Мерседеса».

На Гран-при Монако команда избавилась от «нулевых» понтонов, а также привезла модифицированные переднюю подвеску и днище. Льюис показал третье время в утренней тренировке и шестое – в дневной.

«В целом потрясающий день, я получил большое удовольствие от пилотажа. Хотел бы сказать большое спасибо всем сотрудникам на базе – создавать, проектировать и развивать машину непросто, и каждый вложил столько часов упорного труда.

Я рад, что нам удалось продолжить дело – думаю, мы собрали много данных. Трасса неподходящая для обкатки обновлений, но ощущения в целом хорошие. Жаль, что мы не так близки, как надеялись, но, безусловно, улучшения чувствуются, и я благодарен за это. Надо продолжать понемногу подтягиваться – посмотрим, получится ли выжать из болида чуть больше.

В чем нужно прибавить? На мой взгляд, вполне очевидно, где мы уступаем. Поговорим об этом на брифинге и постараемся понять, как можно улучшить ситуацию. Но, надеюсь, у нас есть основа, от которой можно отталкиваться», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Монако-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий