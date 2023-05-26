Тото Вольфф: «Впервые болид не делает то, чего мы не хотели бы»

Руководитель « » доволен болидом W14 после обновлений.

В первой практике Гран-при Монако лучшим результатом «Мерседеса» стало третье место Льюиса Хэмилтона. Во второй сессии семикратный чемпион показал шестое время. Его напарник Джордж Расселл стал 15-м в первой практике и 12-м во второй.

«По крайней мере с обновлениями машина не хуже, чем раньше. Это хороший знак в преддверии гонки в Монако. Впервые болид не делает то, чего мы не хотели бы. Думаю, [разница между лидерами] будет примерно 0,2-0,3 секунды.

[Что касается неудачных практик Расселла], Джорджу просто нужно еще пару кругов, чтобы войти в ритм. Важно, что он делает успехи и в квалификации выкладывается на полную. Я не переживаю за него», – заявил Вольфф.

Гран-при Монако-2023. 1-я практика. Сайнс – 1-й, Алонсо – 2-й, Хэмилтон – 3-й