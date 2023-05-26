Фредерик Вассер: «Феррари» будет привозить обновления на каждый Гран-при до конца сезона»

Теги Гран-при Испании Гран-при Монако Гран-при Великобритании Феррари Формула-1 Гран-при Австрии Фредерик Вассер Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер пообещал новинки на каждом Гран-при.

В то же время Вассер призвал не преувеличивать значение деталей, которые Скудерия привезет в Испанию. В Монако команда также использует обновления.

«Мы не планировали ничего привозить в Монако, потому что хотим в большей степени сосредоточиться на настройках и пилотаже. Но мы используем то, что предполагалось привезти в Имолу. На следующей неделе в Барселоне будет еще один шаг.

Так как мы планировали привезти детали в Имолу, было бы глупо не установить их на машину. В Имоле предполагалось внедрить совсем небольшое обновление.

Мы будем привозить небольшие новинки на каждую гонку. И не хочу говорить – Барселона или ничего. После Барселоны у нас будет маленькое обновление в Монреале и еще одно в Великобритании и Австрии. Мы планируем привозить обновления на каждую гонку до конца сезона», – заявил босс.

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2 комментария

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うちはイタチ
финансовый лимит боялся этих людей
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a_chip
Ответ うちはイタチ
финансовый лимит боялся этих людей
Просто расскажут по итогу что бургеры и напитки для сотрудников и гостей команды чуть дороже вышли, вот и потратили лишку:)
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