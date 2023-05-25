Шарль Леклер: «Ред Булл» остается главным фаворитом. Может быть, с особенным кругом, нам удастся обойти их в квалификации»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о шансах команды победить «Ред Булл» и выиграть Гран-при Монако.
«Я правда считаю, что «Ред Булл» остается главным фаворитом. Может быть, если нам удастся проехать особенный круг, мы сумеем обойти их в квалификации.
В гонке же они будут невероятно быстры. Хотя, опять же, обгонять на этой трассе невероятно трудно. При этом скорость есть не только у «Ред Булл» – «Астон Мартин» будет в борьбе, «Мерседес» привез сюда машину, которая выглядит совсем иначе, так что мне любопытно, как все сложится. Нужно посмотреть, где мы окажемся в расстановке сил и какой результат будет возможен.
На этой трассе главное двигаться вперед шаг за шагом, постепенно приближаясь к лимиту, и в квалификации атаковать на пределе – это незабываемое ощущение. Все это немного напоминает времена выступлений в картинге, когда у тебя нет времени подумать, просто потому что здесь нет прямых – один поворот идет за другим. Вероятно, квалификация к Гран-при Монако – лучшая в сезоне», – рассказал Леклер.
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