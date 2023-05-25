Гюнтер Штайнер: «Производители приходят и уходят, а команды остаются. Не сказал бы, что «Хаасу» нужен заводской статус»

Руководитель « » рассказал, что команда не будет стремиться получить заводской статус в 2026 году, когда « » перейдет на новый моторный регламент.

Штайнер считает, что в современной «Ф-1» команда может добиться успеха даже в статусе клиентской конюшни.

«Я бы не сказал, что нам обязательно нужен будет заводской статус. Вам нужно смотреть на то, где вы хотите оказаться через 5-10 лет. Мне кажется, сейчас мы все слишком много думаем о том, что будет в 2026 году. Я думаю, что решение будет найдено – ведь в любом случае не все команды смогут иметь заводской статус. В 2026 году будет всего 6 производителей двигателей, так что четырем командам придется брать клиентские моторы. И мы будем одной из таких команд. А дальше нужно будет смотреть на то, куда движется «Ф-1» в целом.

Не хочу, чтобы меня восприняли негативно, но производители приходят и уходят, а команды остаются. Так что нужно думать и об этом. Я не хочу делать заявлений в духе того, что через пять лет нам обязательно нужно получить заводской статус. Может быть, через пять лет мы будем счастливы, что не является заводской командой. Так что посмотрим, что будет дальше, но прямо сейчас мы готовимся к сезону-2026 в качестве клиентской команды – мы получим клиентский двигатель и постараемся выжать из него максимум.

Могу привести один пример из текущей ситуации. «Астон Мартин». Чей у них двигатель? «Мерседеса». Где находится «Астон Мартин»? Впереди «Мерседеса». Так почему вы считаете, что в будущем все обязательно изменится? Нужно жить в реальном мире. Всегда есть шанс того, что клиентская команда будет выступать лучше заводской, как это происходит прямо сейчас.

Кроме того, в 2026 году в «Ф-1» будет сразу шесть производителей двигателей. Откуда вы знаете, что все они будут одинаково хороши? Может быть 2-3 из них окажутся хуже остальных, и если вы будете работать с нужным производителем, то окажетесь впереди соперников. Так что в том, чтобы быть клиентской командой есть и плюсы. А если вы пойдете, сделаете собственный двигатель, а он окажется не слишком хорошо, чего вы тогда добьетесь? Так что сценариев можно придумать великое множество», – рассказал Штайнер.

В «Ф-1» стучатся 6 команд: проект агента Мазепина, «Кадиллак», две азиатские и равногендерная (на деньги арабов!)