Гюнтер Штайнер: «Я из тех, кто верит, что на каком-то этапе сезона кто-то все-таки догонит «Ред Булл»

Руководитель « » считает, что одной из команд уже в этом сезоне удастся догнать « » по скорости.

На данный момент пилоты «Ред Булл» выиграли все пять состоявшихся Гран-при.

«Да, в данный момент «Ред Булл» очень сильны, но в пелотоне происходит много других вещей, не стоит об этом забывать.

Я из тех, кто верит, что на каком-то этапе сезона кто-то все-таки догонит «Ред Булл», и мы увидим настоящее сражение или что-то подобное. Так что ничего не кончено. Люди вообще склонны делать поспешные выводы после пары гонок – кричать, что все кончено и так далее. Я бы предпочел чуть больше потерпеть», – рассказал Штайнер.

В «Ф-1» стучатся 6 команд: проект агента Мазепина, «Кадиллак», две азиатские и равногендерная (на деньги арабов!)