Гюнтер Штайнер: «Я из тех, кто верит, что на каком-то этапе сезона кто-то все-таки догонит «Ред Булл»

Теги Ред Булл Формула-1 Хаас Гюнтер Штайнер Авто

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что одной из команд уже в этом сезоне удастся догнать «Ред Булл» по скорости.

На данный момент пилоты «Ред Булл» выиграли все пять состоявшихся Гран-при.

«Да, в данный момент «Ред Булл» очень сильны, но в пелотоне происходит много других вещей, не стоит об этом забывать.

Я из тех, кто верит, что на каком-то этапе сезона кто-то все-таки догонит «Ред Булл», и мы увидим настоящее сражение или что-то подобное. Так что ничего не кончено. Люди вообще склонны делать поспешные выводы после пары гонок – кричать, что все кончено и так далее. Я бы предпочел чуть больше потерпеть», – рассказал Штайнер.

В «Ф-1» стучатся 6 команд: проект агента Мазепина, «Кадиллак», две азиатские и равногендерная (на деньги арабов!)

3 комментария

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Project2000
все уже переключились на разработку машины следующего сезона)
+2
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Batt Monner
На этапе новых шин Пирелли
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Minuvert
А в это время у Хорнера в наушниках играет ТАТУ: "Not gonna get us"
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