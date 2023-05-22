Тото Вольфф о переговорах с Хэмилтоном: «Становится неловко, когда двум друзьям вдруг приходится обсуждать вопрос денег. Но я убежден, что мы договоримся»

Исполнительный директор « » Вольфф прокомментировал ситуацию с переговорами между «Мерседесом» и о новом контракте – а также слухи о том, что семикратный чемпион «Ф-1» получил предложение от «Феррари»:

«Такие слухи появляются каждые два года – каждый раз, когда приходит время договариваться о новом контракте. Но ни один из этих слухов не оказался правдивым. Вот и сейчас мы как обычно обсуждаем ситуацию, все идет нормально.

При этом я должен поддержать Льюиса в его недавних высказываниях – вам становится очень неловко, когда двум друзьями, двум кровным братьям, которые вместе прошли через невероятные трудности за последние десять лет, вдруг приходится обсуждать вопрос денег. Но я твердо убежден в том, что мы договоримся. У меня нет ни тени сомнения».

Также Вольфф признал, что на Гран-при Монако команда не сможет получить четкого представления о работе обновленного болида.

После отмены гонки в Имоле в «Мерседесе», в отличие от «Феррари», не стали откладывать новинки до этапа в Барселоне и решили опробовать обновленную машину уже на :

«Конечно, нам бы хотелось посмотреть на работу обновленного болида (в Имоле). Когда вы полностью переделываете свою машину, вам хочется узнать, на что она способна.

Нам пришлось (путем капитальных обновлений болида) реагировать на превосходство «Ред Булл». Мы не могли найти решение, которое бы сделало старую машину значительно быстрее – улучшив переднюю или заднюю часть. Поэтому нам пришлось переделывать днище, кузов и переднюю подвеску.

При этом трек в Монако не имеет ничего общего с понятием стандартной гоночной трассы. Вот почему в этот уик-энд мы на самом деле не узнаем, действительно ли мы что-то изменили в машине и дало ли это хоть какой-то результат».

«Феррари» готова предложить Хэмилтону контракт на $50 млн, президент Элканн в «тесном контакте» с Льюисом (Daily Mail)