Марио Андретти о недовольстве Ферстаппена спринтами: «Мне кажется, у Макса есть полное право выражать свое мнение»

Теги Марио Андретти Ред Булл Стефано Доменикали Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Чемпион «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти высказался в поддержку Макса Ферстаппена и его права открыто выражать свои мнение по ряду вопросов.

Ферстаппен неоднократно заявлял о том, что ему не нравится текущий вектор развития «Формулы-1» – с постоянно увеличивающимся количеством Гран-при за сезон и экспериментами руководства с форматом гоночного уик-энда. И о готовности покинуть «Ф-1», если ситуация и дальше будет усугубляться.

На что босс «Формулы-1» Стефано Доменикали заявил, что никакой угрозы ухода Ферстаппена из чемпионата нет.

«Мне кажется, у Макса есть полное право выражать свое мнение. Что до этих квалификационных спринтов, то для одних такое зрелище оставляет желать лучшего, а другим все нравится.

Если бы я сейчас был гонщиком, то сказал бы, что считаю фантастическим тот квалификационный формат, который у нас есть сейчас. И не нужно искусственно нагнетать напряжение.

Макс же просто хочет выразить свои чувства по данному вопросу, в этом нет ничего плохого. Оставил бы я формат гоночного уик-энда без изменений? Да, 300 процентов», – рассказал Андретти.

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2 комментария

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Minuvert
Ответ Ann Tretiakova
та правильно ( какой то бред с этими спринтами ( В прошлом году пару раз было норм ! А они теперь хотят делать это почти каждый уикенд... нужно явно менять формат ( Смотреть сначала как РБ 100 км лидирует в спринте и потом же снова смотреть всю гонку ..такое себе зрелище ((( даже не ясно что бы можно было бы изменить ..может и правда отзеркалить решотку ) квалификация как на гонку ... что бы был стимул дать лучше время, а с спринт начинать в обратном порядке ! так и слабые команды получат шанс хоть на какие то очки ...И будет интрига с тем что лидеры будут прорываться вперед.. такой формат как сейчас ..унылое г
Этот сезон можете не смотреть, РБ будет доминировать беспросветно
+2
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Ann Tretiakova
та правильно ( какой то бред с этими спринтами ( В прошлом году пару раз было норм ! А они теперь хотят делать это почти каждый уикенд...

нужно явно менять формат ( Смотреть сначала как РБ 100 км лидирует в спринте и потом же снова смотреть всю гонку ..такое себе зрелище (((

даже не ясно что бы можно было бы изменить ..может и правда отзеркалить решотку )
квалификация как на гонку ... что бы был стимул дать лучше время, а с спринт начинать в обратном порядке !
так и слабые команды получат шанс хоть на какие то очки ...И будет интрига с тем что лидеры будут прорываться вперед..

такой формат как сейчас ..унылое г
+1
0
+1
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