Марио Андретти о недовольстве Ферстаппена спринтами: «Мне кажется, у Макса есть полное право выражать свое мнение»

Чемпион «Формулы-1» 1978 года высказался в поддержку и его права открыто выражать свои мнение по ряду вопросов.

Ферстаппен неоднократно заявлял о том, что ему не нравится текущий вектор развития «Формулы-1» – с постоянно увеличивающимся количеством Гран-при за сезон и экспериментами руководства с форматом гоночного уик-энда. И о готовности покинуть «Ф-1», если ситуация и дальше будет усугубляться.

На что босс «Формулы-1» заявил, что никакой угрозы ухода Ферстаппена из чемпионата нет.

«Мне кажется, у Макса есть полное право выражать свое мнение. Что до этих квалификационных спринтов, то для одних такое зрелище оставляет желать лучшего, а другим все нравится.

Если бы я сейчас был гонщиком, то сказал бы, что считаю фантастическим тот квалификационный формат, который у нас есть сейчас. И не нужно искусственно нагнетать напряжение.

Макс же просто хочет выразить свои чувства по данному вопросу, в этом нет ничего плохого. Оставил бы я формат гоночного уик-энда без изменений? Да, 300 процентов», – рассказал Андретти.

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