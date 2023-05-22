Марио Андретти о недовольстве Ферстаппена спринтами: «Мне кажется, у Макса есть полное право выражать свое мнение»
Чемпион «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти высказался в поддержку Макса Ферстаппена и его права открыто выражать свои мнение по ряду вопросов.
Ферстаппен неоднократно заявлял о том, что ему не нравится текущий вектор развития «Формулы-1» – с постоянно увеличивающимся количеством Гран-при за сезон и экспериментами руководства с форматом гоночного уик-энда. И о готовности покинуть «Ф-1», если ситуация и дальше будет усугубляться.
На что босс «Формулы-1» Стефано Доменикали заявил, что никакой угрозы ухода Ферстаппена из чемпионата нет.
«Мне кажется, у Макса есть полное право выражать свое мнение. Что до этих квалификационных спринтов, то для одних такое зрелище оставляет желать лучшего, а другим все нравится.
Если бы я сейчас был гонщиком, то сказал бы, что считаю фантастическим тот квалификационный формат, который у нас есть сейчас. И не нужно искусственно нагнетать напряжение.
Макс же просто хочет выразить свои чувства по данному вопросу, в этом нет ничего плохого. Оставил бы я формат гоночного уик-энда без изменений? Да, 300 процентов», – рассказал Андретти.
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нужно явно менять формат ( Смотреть сначала как РБ 100 км лидирует в спринте и потом же снова смотреть всю гонку ..такое себе зрелище (((
даже не ясно что бы можно было бы изменить ..может и правда отзеркалить решотку )
квалификация как на гонку ... что бы был стимул дать лучше время, а с спринт начинать в обратном порядке !
так и слабые команды получат шанс хоть на какие то очки ...И будет интрига с тем что лидеры будут прорываться вперед..
такой формат как сейчас ..унылое г