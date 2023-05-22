«Монтойя мог добиться в «Ф-1» намного большего». Хорнер – о гонщиках, которых хотел видеть в «Ред Булл»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Хуан-Пабло Монтойя Формула-1 Том Кристенсен Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, каких гонщиков хотел бы пригласить в свою команду в прошлом, но у него просто не оказалось такой возможности.

Первым Хорнер назвал Хуана-Пабло Монтойю:

«За все эти годы было несколько гонщиков, которых мне бы хотелось видеть у нас. Мне кажется, что Монтойя мог бы добиться в «Формуле-1» намного большего. Я считаю, что он был удивительно талантливым гонщиком, который должен был добиться большего.

А еще раньше был один гонщик, который участвовал у меня в тестах за «Арден» – и этого гонщика я опять же считал феноменальным талантом, которого не хватало «Формуле-1». Звали этого парня Том Кристенсен – и впоследствии он добился колоссального успеха в гонках спорткаров», – рассказал Хорнер.

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5 комментариев

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WINWOLF
Да, Монтойя и вправду всем запомнился, хоть и выступал всего 5 с половиной сезонов, но зато как ярко! Жаль, что ушёл.
+11
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FaithDevotion
Хуан Палыч хорош был. Да и БМВшный Уильямс, хоть и не отличался надёжностью, - не чета нынешнему позору
+10
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Ftul
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Монтойя супер!!
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Vano32rus
Култхард - Монтоя были бы отличной парой пилотов
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Nubreed
Насчёт Тома Кристенсена я не был бы так уверен - он выступал в абсолютно доминирующей команде лемана и за пределами спортпрототипов (особенно в ДТМ) ничего не добился
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