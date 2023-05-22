«Монтойя мог добиться в «Ф-1» намного большего». Хорнер – о гонщиках, которых хотел видеть в «Ред Булл»

Руководитель « » рассказал, каких гонщиков хотел бы пригласить в свою команду в прошлом, но у него просто не оказалось такой возможности.

Первым Хорнер назвал Хуана-Пабло Монтойю:

«За все эти годы было несколько гонщиков, которых мне бы хотелось видеть у нас. Мне кажется, что Монтойя мог бы добиться в «Формуле-1» намного большего. Я считаю, что он был удивительно талантливым гонщиком, который должен был добиться большего.

А еще раньше был один гонщик, который участвовал у меня в тестах за «Арден» – и этого гонщика я опять же считал феноменальным талантом, которого не хватало «Формуле-1». Звали этого парня – и впоследствии он добился колоссального успеха в гонках спорткаров», – рассказал Хорнер.

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