Давиде Вальсекки: «Перес очень хороший гонщик, но проблема в том, что ему противостоит настоящий феномен»

Теги Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Валттери Боттас Давиде Вальсекки Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Чемпион GP2 2010 года и комментатор младших гоночных серий Давиде Вальсекки высказался о шансах Серхио Переса в борьбе с Максом Ферстаппеном за чемпионский титул.

Вальсекки считает, что Пересу не удастся победить Ферстаппена на трассе и что тот в итоге будет скорее довольствоваться ролью, похожей на ту, что была в «Мерседесе» у Валттери Боттаса.

«Если говорить о каких-то конфронтациях по ходу сезона – да, шанс есть. Но победа в чемпионате? Нет, я так не думаю. Перес очень хороший гонщик, но проблема в том, что ему противостоит настоящий феномен. А феноменальный гонщик хорош каждый день недели.

Опять же, Перес очень хороший гонщик, но он лишь время от времени демонстрирует этот уровень. А в нашем спорте как раз это и отличает настоящих чемпионов от просто хороших гонщиков. Чемпионы делают то, что в этом году, например, делает Фернандо Алонсо – постоянно приезжает третьим и лишь раз был четвертым. Они просто дают результат…

Перес же больше напоминает мне Валттери Боттаса. Хороший гонщик, который действительно очень неплохо смотрелся в соперничестве с Хэмилтоном, но всего на 4-5 трассах», – рассказал Вальсекки.

Перес, «Феррари» и «Макларен» крупно проиграли от срыва гонки «Ф-1» в Имоле. Трек отлично им подходил

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий