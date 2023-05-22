Давиде Вальсекки: «Перес очень хороший гонщик, но проблема в том, что ему противостоит настоящий феномен»

Чемпион GP2 2010 года и комментатор младших гоночных серий высказался о шансах в борьбе с за чемпионский титул.

Вальсекки считает, что Пересу не удастся победить Ферстаппена на трассе и что тот в итоге будет скорее довольствоваться ролью, похожей на ту, что была в «Мерседесе» у Валттери Боттаса.

«Если говорить о каких-то конфронтациях по ходу сезона – да, шанс есть. Но победа в чемпионате? Нет, я так не думаю. Перес очень хороший гонщик, но проблема в том, что ему противостоит настоящий феномен. А феноменальный гонщик хорош каждый день недели.

Опять же, Перес очень хороший гонщик, но он лишь время от времени демонстрирует этот уровень. А в нашем спорте как раз это и отличает настоящих чемпионов от просто хороших гонщиков. Чемпионы делают то, что в этом году, например, делает – постоянно приезжает третьим и лишь раз был четвертым. Они просто дают результат…

Перес же больше напоминает мне Валттери Боттаса. Хороший гонщик, который действительно очень неплохо смотрелся в соперничестве с , но всего на 4-5 трассах», – рассказал Вальсекки.

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