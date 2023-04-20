Эдди Джордан: «Хэмилтону нужна встряска. Учить итальянский и есть пасту в «Феррари» – это другой мир»

Эдди Джордан уверен, что «Феррари» и Льюис Хэмилтон подойдут друг другу.

Контракт семикратного чемпиона «Формулы-1» с « » истекает в конце 2023 года.

«Полагаю, «Феррари» нужна встряска, и нужна встряска. Если Льюис хочет остаться [в «Ф-1»], мне кажется, нужно что-то поменять. Ради его настроя, ради его пилотажа, ради инициативности, ради удовольствия. Учить итальянский и есть пасту с этими ребятами – это другой мир.

Я управлял командой, и мы знаем, что в «Феррари» все организовано по-другому. Я бы с удовольствием посмотрел на Льюиса в такой среде.

Думаю, это станет для него встряской. Переход может показать ему новое направление, а он способен искоренить множество мелких проблем «Феррари». Так что хотелось бы посмотреть на такое в течение года или двух до ухода Льюиса. Это стало бы потрясающей историей. Она вряд ли случится, но я мечтаю о подобном», – высказался бывший владелец команды «Формулы-1».

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