Эдди Джордан: «Хэмилтону нужна встряска. Учить итальянский и есть пасту в «Феррари» – это другой мир»

Теги возможные переходы Феррари Льюис Хэмилтон Эдди Джордан Формула-1 Мерседес Авто

Эдди Джордан уверен, что «Феррари» и Льюис Хэмилтон подойдут друг другу.

Контракт семикратного чемпиона «Формулы-1» с «Мерседесом» истекает в конце 2023 года.

«Полагаю, «Феррари» нужна встряска, и Льюису Хэмилтону нужна встряска. Если Льюис хочет остаться [в «Ф-1»], мне кажется, нужно что-то поменять. Ради его настроя, ради его пилотажа, ради инициативности, ради удовольствия. Учить итальянский и есть пасту с этими ребятами – это другой мир.

Я управлял командой, и мы знаем, что в «Феррари» все организовано по-другому. Я бы с удовольствием посмотрел на Льюиса в такой среде.

Думаю, это станет для него встряской. Переход может показать ему новое направление, а он способен искоренить множество мелких проблем «Феррари». Так что хотелось бы посмотреть на такое в течение года или двух до ухода Льюиса. Это стало бы потрясающей историей. Она вряд ли случится, но я мечтаю о подобном», – высказался бывший владелец команды «Формулы-1».

Герхард Бергер: «Хэмилтон может посчитать, что исправит ситуацию в «Феррари»

Эдди Джордан: «Размен Хэмилтона на Леклера понравился бы всем в «Ф-1». Скудерии нужен Льюис, «Мерседес» недостаточно хорош для него»

23 комментария

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Minuvert
Хэмилтону нужна не встряска, а 8 титул на блюдечке. Феррари такого дать не могут
+13
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Minuvert
Ответ irs118return
сдался он им как собаке 5 нога))
У них взаимная незаинтересованность
+7
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irs118return
Ответ Minuvert
Хэмилтону нужна не встряска, а 8 титул на блюдечке. Феррари такого дать не могут
сдался он им как собаке 5 нога))
+6
-2
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Хрен Винтов
Херня полная!
Есть люди, органически не принимающие бардак.
А бардак - это национальное достояние итальянцев.
Я, недавно, побывал в Риме.
Я в шоке, в негативном смысле, от этого Вечного города.
Люис просто не сможет это принять. И ему не по силам что-то там исправить.
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Сергей Богатырёв
Ответ irs118return
подсральник нужен, хозяйственный , чтоб обратно в Африку к предкам долетел)
я вас щас, наверное удивлю, но предки у нас всех общие, ваши и мои оттуда же
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MP423
Эдди, не стесняйся, наливай! Что там еще не обсудили до Баку? Леклер в Альпин? Ферстаппен в WEC?
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Дмитрий Дудников
Хэм, судя по всему, рассчитывает сотрудничать с Мерседес, на выгодных условиях, и после завершения карьеры гонщика. Учить итальянский и есть пасту, он может и не покидая Мерс. Ведь чемпионский болид, в Феррари, пока откладывается. А если появится, то и так есть кому, за чашкой, на нём сгонять.
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Евгений Потапенко
Ответ grag68
Меня зарплата Хэма вообще не интересует а борьба с тапком была бы интересной
Это потому, что ты не Хэм. А вот Хэма зарплата Хэма интересует.
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Дмитрий Дудников
Ответ grag68
Меня зарплата Хэма вообще не интересует а борьба с тапком была бы интересной
И меня. И я бы хотел посмотреть на противостояние с Максом. Но Хэм же тоже не о фанатах Ф1 думает. Не, думает, но не за счёт своего будущего.
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grag68
Ответ Дмитрий Дудников
Unreal. Разорвать связь с Мерседес, причём уйдя к конкурентам, наверняка сильно потерять в зарплате и проиграть Ферстаппену - это так себе идея.
Меня зарплата Хэма вообще не интересует а борьба с тапком была бы интересной
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alex8895
Эдди Джоржан: Полагаю, «Феррари» нужна победа в чемпионате, и Льюису Хэмилтону нужен 8 титул. Если Льюис хочет выиграть чемпионат, мне кажется, нужно что-то поменять. Ради 8 титула , ради самовоза, ради легенд о превозмоганиях и скилле. Заниматься клоунадой с этими ребятами – это другой мир.
Думаю, это станет для него настоящим превозмоганием. Переход может показать ему новое направление, а он способен преподнести множество мелких проблем «Феррари».
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Кирилл Конопельченко
И зачем он им? Хэм явно слабее Шарля, и поднимать с колен Фур он вообще не в состоянии. Монегаск вполне может принести им чемпионство, но для этого ему нужно дождаться хороший болид…а вот терпения ему может и не хватить для ожидания.
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SIH
Да задрали уже этими "новостями" то от Джордана, то от Штайнера!
Нечего писать во время месячного перерыва - так пишите хотя бы о погоде, что-ли...
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Ddd Erf
Ответ Minuvert
У них взаимная незаинтересованность
самовозка ему нужна
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Третий подход к снаряду
Ответ Сергей Богатырёв
я вас щас, наверное удивлю, но предки у нас всех общие, ваши и мои оттуда же
У негров Африки в геноме нет генов неандертальцев, в отличие от остальных рас. У Люси - есть, у него же мама белая ) По слухам.
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Сергей Богатырёв
Ответ Третий подход к снаряду
У негров Африки в геноме нет генов неандертальцев, в отличие от остальных рас. У Люси - есть, у него же мама белая ) По слухам.
можно ссылки? тут не так давно обсуждалось, что рас как научной категории не существует (вывод как раз на основании генетических исследований)
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MP423
Ответ Хрен Винтов
Херня полная! Есть люди, органически не принимающие бардак. А бардак - это национальное достояние итальянцев. Я, недавно, побывал в Риме. Я в шоке, в негативном смысле, от этого Вечного города. Люис просто не сможет это принять. И ему не по силам что-то там исправить.
Принять-то еще можно, а вот исправить это может только умелый руководитель. Например, такой, каким был Жан Тодт. Гонщик в принципе с бардаком в команде мало что может сделать.
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Дмитрий Дудников
Ответ grag68
Не знаю уж чего там интересного нашел Эдик в Феррари для хэма, для меня, льюис в РБ было бы куда интересней
Unreal. Разорвать связь с Мерседес, причём уйдя к конкурентам, наверняка сильно потерять в зарплате и проиграть Ферстаппену - это так себе идея.
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ierdnA
Выиграть с цирком Феррари, это будет доказательство величия, но этого не случится
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grag68
Не знаю уж чего там интересного нашел Эдик в Феррари для хэма, для меня, льюис в РБ было бы куда интересней
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irs118return
подсральник нужен, хозяйственный , чтоб обратно в Африку к предкам долетел)
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Третий подход к снаряду
Ответ SIH
Да задрали уже этими "новостями" то от Джордана, то от Штайнера! Нечего писать во время месячного перерыва - так пишите хотя бы о погоде, что-ли...
Ну не сами же Джордан и Штайнер лезут с криком: - "А давайте мы вам сейчас расскажем!.." Это же журнализды зарабатывают масло на свой кусок хлеба.
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