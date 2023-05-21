Пьеро Феррари: «У Леклера есть скорость, чтобы не уступать Ферстаппену, быть с ним на равных»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Пьеро Феррари Авто

Пьеро Феррари высказался о шансах Шарля Леклера соперничать с Максом Ферстаппеном.

По словам совладельца и вице-президента «Феррари», Леклер способен прибавить и выйти на один уровень с конкурентом:

«У Шарля есть скорость, чтобы не уступать Ферстаппену, быть с ним на равных. Но у него просто меньше опыта – как минимум с точки зрения количества проведенных в «Ф-1» Гран-при. Так что Леклер еще может и будет расти и прогрессировать. Что касается Сайнса, то его истинный потенциал мы тоже пока не видели».

Феррари отметил, что ранний дебют Ферстаппена в «Формуле-1» в итоге сыграл ему на пользу и позволил раньше выйти на пик своих возможностей:

«Ферстаппен невероятно быстр. Он уже выступал в «Формуле-1», когда у него даже не было водительских прав. Я был там, когда в Барселоне он одержал свою первую победу. После этого у него были ошибки, были аварии. Теперь же он по-прежнему молод, но уже очень опытен. Он великий гонщик, который сейчас находится на пике своей карьеры».

Перес, «Феррари» и «Макларен» крупно проиграли от срыва гонки «Ф-1» в Имоле. Трек отлично им подходил

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Incendier Deafening
Ахаха. Макс опытный, гениальный и зрелый пилот. (Выступает с 2015го в ф1)
Сасайнс - он еще не показал свой истинный потенциал (выступает так же с 2015го в ф1).
Всю суть вью.
Даже тут донному Сасайнсу лизнули.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
うちはイタチ
ну, пока они так будут думать, про титул могут и не мечтать
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vano32rus
Не вылетал бы он при этом , да получше бы машина была, а не это ведро
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Посторонним В
Скорее, у Макса есть скорость, чтобы не уступать Шарлю, и это большой комплимент Максу 😁
Что-что, а по скорости пирожок это топ-1,5 все последние годы. Но быть самым быстрым и побеждать это не одно и то же.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий