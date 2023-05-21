Пьеро Феррари: «У Леклера есть скорость, чтобы не уступать Ферстаппену, быть с ним на равных»
Пьеро Феррари высказался о шансах Шарля Леклера соперничать с Максом Ферстаппеном.
По словам совладельца и вице-президента «Феррари», Леклер способен прибавить и выйти на один уровень с конкурентом:
«У Шарля есть скорость, чтобы не уступать Ферстаппену, быть с ним на равных. Но у него просто меньше опыта – как минимум с точки зрения количества проведенных в «Ф-1» Гран-при. Так что Леклер еще может и будет расти и прогрессировать. Что касается Сайнса, то его истинный потенциал мы тоже пока не видели».
Феррари отметил, что ранний дебют Ферстаппена в «Формуле-1» в итоге сыграл ему на пользу и позволил раньше выйти на пик своих возможностей:
«Ферстаппен невероятно быстр. Он уже выступал в «Формуле-1», когда у него даже не было водительских прав. Я был там, когда в Барселоне он одержал свою первую победу. После этого у него были ошибки, были аварии. Теперь же он по-прежнему молод, но уже очень опытен. Он великий гонщик, который сейчас находится на пике своей карьеры».
Перес, «Феррари» и «Макларен» крупно проиграли от срыва гонки «Ф-1» в Имоле. Трек отлично им подходил
Сасайнс - он еще не показал свой истинный потенциал (выступает так же с 2015го в ф1).
Всю суть вью.
Даже тут донному Сасайнсу лизнули.
Что-что, а по скорости пирожок это топ-1,5 все последние годы. Но быть самым быстрым и побеждать это не одно и то же.