Пьеро Феррари: «У Леклера есть скорость, чтобы не уступать Ферстаппену, быть с ним на равных»

высказался о шансах соперничать с .

По словам совладельца и вице-президента «Феррари», Леклер способен прибавить и выйти на один уровень с конкурентом:

«У Шарля есть скорость, чтобы не уступать Ферстаппену, быть с ним на равных. Но у него просто меньше опыта – как минимум с точки зрения количества проведенных в «Ф-1» Гран-при. Так что Леклер еще может и будет расти и прогрессировать. Что касается Сайнса, то его истинный потенциал мы тоже пока не видели».

Феррари отметил, что ранний дебют Ферстаппена в «Формуле-1» в итоге сыграл ему на пользу и позволил раньше выйти на пик своих возможностей:

«Ферстаппен невероятно быстр. Он уже выступал в «Формуле-1», когда у него даже не было водительских прав. Я был там, когда в Барселоне он одержал свою первую победу. После этого у него были ошибки, были аварии. Теперь же он по-прежнему молод, но уже очень опытен. Он великий гонщик, который сейчас находится на пике своей карьеры».

Перес, «Феррари» и «Макларен» крупно проиграли от срыва гонки «Ф-1» в Имоле. Трек отлично им подходил