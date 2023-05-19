WRC. Календарь сезона-2024 почти наверняка расширят до 14 этапов

Организаторы WRC хотят расширить календарь чемпионата до 14 этапов.

Предполагалось, что 14 этапов удастся провести уже в этом году, однако вовремя организовать Ралли Саудовской Аравии не вышло. Тесты WRC в Саудовской Аравии запланированы на этот год.

Из других изменений планируется замена Ралли Латвии на Ралли Эстонии. Под вопросом, среди нынешних этапов – лишь гонки в Хорватии и Мексике.

Контракт на проведение Ралли Хорватии почти наверняка будет продлен, в то время как этап в может уступить свое место Ралли США. Руководство WRC хочет проводить по одному этапу и в Северной, и в Южной Америке. Южноамериканским этапом в следующем году будет Ралли Чили.

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