WRC. Календарь сезона-2024 почти наверняка расширят до 14 этапов

Теги ФИА чемпионат мира по ралли Ралли Мексики Авто

Организаторы WRC хотят расширить календарь чемпионата до 14 этапов.

Предполагалось, что 14 этапов удастся провести уже в этом году, однако вовремя организовать Ралли Саудовской Аравии не вышло. Тесты WRC в Саудовской Аравии запланированы на этот год.

Из других изменений планируется замена Ралли Латвии на Ралли Эстонии. Под вопросом, среди нынешних этапов – лишь гонки в Хорватии и Мексике.

Контракт на проведение Ралли Хорватии почти наверняка будет продлен, в то время как этап в Мексике может уступить свое место Ралли США. Руководство WRC хочет проводить по одному этапу и в Северной, и в Южной Америке. Южноамериканским этапом в следующем году будет Ралли Чили.

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