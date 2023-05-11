«Пирелли» введет новые шины с Гран-при Великобритании (RacingNews365)

Теги Гран-при Великобритании ФИА Пирелли Формула-1 Авто

«Пирелли» намерена внедрить новую спецификацию покрышек по ходу сезона-2023.

По информации RacingNews365, итальянский производитель введет обновленные шины на Гран-при Великобритании, который пройдет с 7 по 9 июля.

Причина решения в том, что повышение эффективности болидов в 2023 году оказалось больше ожидаемого, как и увеличение нагрузки на шины.

Усиленные покрышки, способные справиться с нагрузками, будут использоваться с этапа в Сильверстоуне до конца сезона. Предполагается, что новая спецификация останется и на следующий год.

Издание сообщает, что «Пирелли» уведомила ФИА о своих намерениях. При этом нет опасений, что текущие составы могут спонтанно разрушаться, угрожая безопасности пилотов.

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10 комментариев

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whoisme
"как и увеличение нагрузки на шины" не заметил 3-4 пит стопов и взрывающихся шин. Лобби команды которая в черных шлемах провела тесты как уже было?)
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TylerSeguin
Скорее всего, новые шины "случайным" образом не подойдут РБ и вуаля - вот тебе и интрига в чемпионате, неспроста они всё это затеяли
+12
0
+12
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FaithDevotion
Ааа, Мерседес тайком успел опробовать?)
+11
-1
+10
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irs118return
специальные мерсовские успели к сильверу сварить)
+6
-1
+5
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tick_tick_BOOM
Если шины действительно станут "лучше справляться с нагрузками", то у одной красной итальянской конюшни станет ровно на одну же отмазку меньше.
+4
0
+4
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TravenS
Какая-то дичь, теперь и стратегической борьбы меньше станет
+3
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Рнпрл Аари
Бред, текущие шины отлично жили одного питстопа всем хватало. Окон даже почти всю гонку проехал на хардах. Не удивлюсь если они некоторым топовым командам не подойдут)) Не можешь победить на трассе победи в кулуарах))
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oregu
Каждый год одно и тоже, ну и цирк
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oregu
Ответ tick_tick_BOOM
Если шины действительно станут "лучше справляться с нагрузками", то у одной красной итальянской конюшни станет ровно на одну же отмазку меньше.
Не станет, если машина не может держать в определенном температурном диапазоне одну резину, то и с другой. В этом сезоне феррари в плане аэродинамики практически хуже всех
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Schiaff1no
Ответ Рнпрл Аари
Бред, текущие шины отлично жили одного питстопа всем хватало. Окон даже почти всю гонку проехал на хардах. Не удивлюсь если они некоторым топовым командам не подойдут)) Не можешь победить на трассе победи в кулуарах))
Сможет атаковать еще больше, в чем проблема? Они же не развал колес или параметры шин меняют.
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