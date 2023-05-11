«Пирелли» введет новые шины с Гран-при Великобритании (RacingNews365)
«Пирелли» намерена внедрить новую спецификацию покрышек по ходу сезона-2023.
По информации RacingNews365, итальянский производитель введет обновленные шины на Гран-при Великобритании, который пройдет с 7 по 9 июля.
Причина решения в том, что повышение эффективности болидов в 2023 году оказалось больше ожидаемого, как и увеличение нагрузки на шины.
Усиленные покрышки, способные справиться с нагрузками, будут использоваться с этапа в Сильверстоуне до конца сезона. Предполагается, что новая спецификация останется и на следующий год.
Издание сообщает, что «Пирелли» уведомила ФИА о своих намерениях. При этом нет опасений, что текущие составы могут спонтанно разрушаться, угрожая безопасности пилотов.
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