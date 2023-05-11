«Пирелли» введет новые шины с Гран-при Великобритании (RacingNews365)

«Пирелли» намерена внедрить новую спецификацию покрышек по ходу сезона-2023.

По информации RacingNews365, итальянский производитель введет обновленные шины на , который пройдет с 7 по 9 июля.

Причина решения в том, что повышение эффективности болидов в 2023 году оказалось больше ожидаемого, как и увеличение нагрузки на шины.

Усиленные покрышки, способные справиться с нагрузками, будут использоваться с этапа в Сильверстоуне до конца сезона. Предполагается, что новая спецификация останется и на следующий год.

Издание сообщает, что «Пирелли» уведомила о своих намерениях. При этом нет опасений, что текущие составы могут спонтанно разрушаться, угрожая безопасности пилотов.

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