Шарль Леклер: «Новая машина стала заметно чувствительнее к порывам ветра. Намного хуже, чем в прошлом году»

Пилот « » рассказал о слабых сторонах болида Скудерии 2023 года.

По словам Леклера, главной проблемой является отсутствие стабильности, работа с шинами и высокая чувствительность к переменам погодных условий по ходу .

«Мы просто не знаем, что случится с машиной после перехода на новый комплект шин, как она будет реагировать, как шины будут работать на асфальте конкретного типа. В таких условиях гонщику очень трудно почувствовать уверенность в себе.

Одно можно сказать наверняка – машина этого года стала заметно чувствительнее к порывам ветра. Намного хуже, чем в прошлом году. Над решением этой проблемы мы тоже упорно работаем.

Со стабильностью тоже есть проблемы: порой начинает казаться, что мы сделали шаг вперед, а потом выясняется, что решение было ошибочным. Когда мы приезжаем на трассу, где условия отличаются от привычных – например, где температура чуть выше стандартной, машина внезапно вываливается из рабочего окна настроек.

Как бы то ни было, команда готовит новинки – надеюсь, с ними мы сделаем шаг в правильном направлении», – рассказал Леклер.

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