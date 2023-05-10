Шарль Леклер: «Новая машина стала заметно чувствительнее к порывам ветра. Намного хуже, чем в прошлом году»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о слабых сторонах болида Скудерии 2023 года.
По словам Леклера, главной проблемой является отсутствие стабильности, работа с шинами и высокая чувствительность к переменам погодных условий по ходу Гран-при.
«Мы просто не знаем, что случится с машиной после перехода на новый комплект шин, как она будет реагировать, как шины будут работать на асфальте конкретного типа. В таких условиях гонщику очень трудно почувствовать уверенность в себе.
Одно можно сказать наверняка – машина этого года стала заметно чувствительнее к порывам ветра. Намного хуже, чем в прошлом году. Над решением этой проблемы мы тоже упорно работаем.
Со стабильностью тоже есть проблемы: порой начинает казаться, что мы сделали шаг вперед, а потом выясняется, что решение было ошибочным. Когда мы приезжаем на трассу, где условия отличаются от привычных – например, где температура чуть выше стандартной, машина внезапно вываливается из рабочего окна настроек.
Как бы то ни было, команда готовит новинки – надеюсь, с ними мы сделаем шаг в правильном направлении», – рассказал Леклер.
Алонсо невиданно счастливый: постоянно улыбается и светит милотой. Такого Фернандо «Ф-1» не видела десятилетие!
Ал при всем его таланте свои плохие болиды поливал прям в прямом эфире по радио, а уж про «фернандо фастер зен ю» и вспоминать неловко, не так ли?