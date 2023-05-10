Шарль Леклер: «Новая машина стала заметно чувствительнее к порывам ветра. Намного хуже, чем в прошлом году»

Теги Феррари Формула-1 Шарль Леклер Гран-при Майами Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о слабых сторонах болида Скудерии 2023 года.

По словам Леклера, главной проблемой является отсутствие стабильности, работа с шинами и высокая чувствительность к переменам погодных условий по ходу Гран-при.

«Мы просто не знаем, что случится с машиной после перехода на новый комплект шин, как она будет реагировать, как шины будут работать на асфальте конкретного типа. В таких условиях гонщику очень трудно почувствовать уверенность в себе.

Одно можно сказать наверняка – машина этого года стала заметно чувствительнее к порывам ветра. Намного хуже, чем в прошлом году. Над решением этой проблемы мы тоже упорно работаем.

Со стабильностью тоже есть проблемы: порой начинает казаться, что мы сделали шаг вперед, а потом выясняется, что решение было ошибочным. Когда мы приезжаем на трассу, где условия отличаются от привычных – например, где температура чуть выше стандартной, машина внезапно вываливается из рабочего окна настроек.

Как бы то ни было, команда готовит новинки – надеюсь, с ними мы сделаем шаг в правильном направлении», – рассказал Леклер.

Алонсо невиданно счастливый: постоянно улыбается и светит милотой. Такого Фернандо «Ф-1» не видела десятилетие!

14 комментариев

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M93
Ответ Великий Алонсо
А этот нытик в курсе вообще, что например Алонсо на этом Феррари выиграл бы чемпионский титул? Хотя да, куда там Эклеру до Великого Фернандо Алонсо.
Мне нравится Фернандо, но ты постоянно его подставляешь неся дикую клоунаду.
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Mortimer1
Ответ Великий Алонсо
А этот нытик в курсе вообще, что например Алонсо на этом Феррари выиграл бы чемпионский титул? Хотя да, куда там Эклеру до Великого Фернандо Алонсо.
Как же ты позоришь Алонсо
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ Великий Алонсо
А этот нытик в курсе вообще, что например Алонсо на этом Феррари выиграл бы чемпионский титул? Хотя да, куда там Эклеру до Великого Фернандо Алонсо.
Алонсо после двойного обгона Макса и Кевина выдал бы новый панч про гп2.
Ал при всем его таланте свои плохие болиды поливал прям в прямом эфире по радио, а уж про «фернандо фастер зен ю» и вспоминать неловко, не так ли?
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Scorpio
Ответ Великий Алонсо
А этот нытик в курсе вообще, что например Алонсо на этом Феррари выиграл бы чемпионский титул? Хотя да, куда там Эклеру до Великого Фернандо Алонсо.
лол, в Баку он только своего соотечественника смог обойти, а "этот нытик" поводил фуфлонсе по губам, когда надо отъезжая на безопасное расстояние. И это еще фуфлонса на второй машине пелетона, а что будет когда фуры хоть немного проапгрейдятся
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M93
Ответ Марат Кагин
плохому танцору...
ОК. У меня предложение. Переводим Макса в Феррари, Шарля в Ред Булл. Посмотрим через сколько этапов Макс заистерит.
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Be_Fun
"машина чувствуется замечательно, намного медленнее чем в раньше, удивительно!"©
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Женя Дерунов
Ответ Великий Алонсо
А этот нытик в курсе вообще, что например Алонсо на этом Феррари выиграл бы чемпионский титул? Хотя да, куда там Эклеру до Великого Фернандо Алонсо.
плохому пилоту Петров мешает
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Фридрих Свинько
Ответ Gonshic
нормальная такая отмаза, ветер сцука сдувает с трассы, как вот гонятся теперь? например парусники против ветра идут и ничего себе со скоростью в море. Наверное шкипер в болиде не прав все-таки?
Тебе надо связаться с отделом аэродинамики Феррари и предложить им новую концепцию «парусник». Ньюи будет в шоке, когда увидит обновки фур
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Кирилл Конопельченко
Ответ Vano32rus
В Майами по ходу гонки Леклер откровенно перестраховывался, после двух аварий, частые краши могут сломить его уверенность в себе
Его уверенность подрывет только фуфлыжный болид и не больше. Как доверять болиду который вообще непонятно как себя ведет на этих покрышках? Вот он и тормозит сам себя.
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