ФИА обновила действие лицензии высшей категории для трассы Гран-при Китая

Теги Гран-при Китая ФИА Формула-1 Шанхай Авто

ФИА восстановила действие лицензии высшей категории для трассы Гран-при Китая.

Гран-при Китая, контракт на проведение которого формально продолжает действовать, не проводился с 2019 года. После этого, с началом падемии, этап отменялся в течение четырех лет подряд. Тогда же, в 2019 году, формально истекла и лицензия высшей категории, выданная ФИА, и позволяющая проводить на трассе соревнования любого уровня, в том числе Гран-при «Формулы-1».

Организаторы Гран-при отчитались о проведении всех необходимых восстановительных работ, необходимых для поддержания трассы и объектов инфраструктуры в надлежащем состоянии. Благодаря этому лицензия высшей категории была продлена еще на три года.

Ожидается, что Гран-при Китая, который проводится на «Международном автодроме Шанхая», вернется в календарь «Формулы-1» в 2024 году.

Владельцы «Формулы-1» нацелены на 10 спринтов в 2024 году (It.motorsport)

1 комментарий

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Рнпрл Аари
Осталось малость-провести наконец-то ГП!
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