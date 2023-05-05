Владельцы «Формулы-1» нацелены на 10 спринтов в 2024 году (It.motorsport)
Владельцам «Формулы-1» из «Либерти Медиа» понравился новый формат уик-энда, опробованный на Гран-при Азербайджана.
По информации It.motorsport.com, целью на сезон-2024 является увеличение количество этапов со спринтами с шести до десяти. Уик-энды должны пройти в том же формате, что и в Баку – с двумя квалификациями.
Издание приводит аргументы за и против увеличения количества спринтов. Идея кажется привлекательной с финансовой точки зрения: промоутеры этапов готовы повысить взносы ради лишней гонки.
В то же время количество заездов может оказаться слишком большим. Если идея «Либерти Медиа» осуществится, а Гран-при Китая вернется впервые с 2019 года, то в следующем сезоне состоятся 34 гонки – 24 воскресных заезда и десять спринтов.
«Есть риск пресыщения. Сегодня у нас нет инструментов, чтобы это доказать, однако другие виды спорта допускали ту же ошибку. Гран-при «Формулы-1» должен оставаться настоящим событием, как матчи футбольной Лиги чемпионов. Подражание национальным чемпионатам, когда матчи идут чуть ли не каждый день, снижает эксклюзивность», – цитируют журналисты слова источника.
Издание отмечает, что публично в паддоке почти никто не высказывается негативно о данной задумке. В то же время люди готовы выражать сомнения анонимно.
«Ф-1» хочет улучшить гонки: теперь вместо тренировки проведут еще одну квалу. Но для хорошего шоу этого мало
Достали с этими спринтами и непомерным количеством гонок.
Либерти Медиа тем более
20-22 этапа самое то, а спринты следовало бы в конце сезона проводить, где ожидаемо может случиться рубка за баллы
Зачем они всё портят ? Эволюция ради эволюции.
"Пока (?) мёртвых петель на треках нет, давайте еще как-нибудь поразвлекаемся" 🤬
Но тут всё упирается в деньги и в малую известность третьих пилотов и резервистов
Ну и на лимит по деталям тоже, +2 на каждую позицию.