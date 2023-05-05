Владельцы «Формулы-1» нацелены на 10 спринтов в 2024 году (It.motorsport)

Теги Гран-при Китая Формула-1 регламент Гран-при Азербайджана Авто

Владельцам «Формулы-1» из «Либерти Медиа» понравился новый формат уик-энда, опробованный на Гран-при Азербайджана.

По информации It.motorsport.com, целью на сезон-2024 является увеличение количество этапов со спринтами с шести до десяти. Уик-энды должны пройти в том же формате, что и в Баку – с двумя квалификациями.

Издание приводит аргументы за и против увеличения количества спринтов. Идея кажется привлекательной с финансовой точки зрения: промоутеры этапов готовы повысить взносы ради лишней гонки.

В то же время количество заездов может оказаться слишком большим. Если идея «Либерти Медиа» осуществится, а Гран-при Китая вернется впервые с 2019 года, то в следующем сезоне состоятся 34 гонки – 24 воскресных заезда и десять спринтов.

«Есть риск пресыщения. Сегодня у нас нет инструментов, чтобы это доказать, однако другие виды спорта допускали ту же ошибку. Гран-при «Формулы-1» должен оставаться настоящим событием, как матчи футбольной Лиги чемпионов. Подражание национальным чемпионатам, когда матчи идут чуть ли не каждый день, снижает эксклюзивность», – цитируют журналисты слова источника.

Издание отмечает, что публично в паддоке почти никто не высказывается негативно о данной задумке. В то же время люди готовы выражать сомнения анонимно.

«Ф-1» хочет улучшить гонки: теперь вместо тренировки проведут еще одну квалу. Но для хорошего шоу этого мало

26 комментариев

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Великий Алонсо
Спринт это не гонка, а жалкая пародия
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Serghei Cardasciuc
Ага, и 30 этапов.
Достали с этими спринтами и непомерным количеством гонок.
+13
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Фанат Сан-Марино
Доменикалли клоун
Либерти Медиа тем более
20-22 этапа самое то, а спринты следовало бы в конце сезона проводить, где ожидаемо может случиться рубка за баллы
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Ева без Адама
Они добьются того, что зрителей стошнит от такого количества гонок, команды и пилоты умотаются, станет больше несчастных случаев от перегруза, и популярность пойдет на спад.
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Андрей Омельянович
я не понимаю почему молчат команды и гонщики. Вместо нужных им практик, они получают убогое зрелище, люди переплачивают за посредственные билеты с нереально ограниченным зрелищем.
Зачем они всё портят ? Эволюция ради эволюции.
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<~Inter~>
Зачем вообще отдельная квалы для спринта? Это же бред смотреть по второму кругу на одни и те же результаты
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mark46
Действительно, может быть эффект пресыщения. Сейчас это произошло уже на Евроспорте со снукером. Раньше каждый турнир ждали с нетерпением, теперь они идут один за другим, и малость поднадоело.
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Фанат Сан-Марино
Ответ Luca di Montezemolo
Больше этапов, больше денег Либерти за билеты и от трасс за проведение этапов, Фиа кстати тоже, им платят за каждое очко. Вот и весь секрет за чем они это делают, спринты дают больше движухи на трассе для зрителей на трассе.
А пускай тогда к этим дополнительным этапам впрягут резервистов, хотя это риск с точки зрения продаж, но со спортивной точки зрения это идея вполне здравая
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nightline
Всё ради бабла и зрелищ. Обычный формат не инетересен дядям бизнесменам😕очень жаль
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Johan Weiss
В последнем промо-ролике Ская (под саундтрек Элвиса "Little Less Conversation") видимо воплощена мечта хозяев Ф1. Трек как Американские горки, с мертвыми петлями, кольцеобразной туннельной подсветкой как в пинболе, по три машины в ряд всю дистанцию...
"Пока (?) мёртвых петель на треках нет, давайте еще как-нибудь поразвлекаемся" 🤬
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sal398
Живут в параллельной реальности
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Project2000
на трибунах это , наверное, интересно смотреть, но мне дома по телеку столько мутных заездов уже перебор! я не говорю о пилотах, большинству из которых даже нет смысла участвовать в спринте из-за отсутствия возможности и шансов попасть в очки...
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Фанат Сан-Марино
Какой бы бредовый эта идея не была, её можно было бы трансформировать, например, на прогон третьих пилотов и прочих резервистах, дать им хоть какой-то соревновательный накат
Но тут всё упирается в деньги и в малую известность третьих пилотов и резервистов
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vasilieff666
В Moto GP эти спринты ни к чему хорошему не приводят в этом году в итоге. Смотреть может интересно, но травмы гонщиков, ещё путаница в очках за этап теперь - не очень:(
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Пусть увеличивают бюджет на 20 миллионов, и в целом команды будут не сильно против)
Ну и на лимит по деталям тоже, +2 на каждую позицию.
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Alesha_451
Это печально
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HALIF
Пусть в спринтах гоняются резервные гонщики
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Serghei Cardasciuc
Ответ Jurgen Klinsmann
спринты реально не очень, но если 30 гонок будет в сезоне лично я не против.
При еженедельном гран-при теряется радость и праздничность гоночного уикенда, превращаясь в обыденность.
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kaimussen
Ответ Фанат спорта01
может хотя бы увеличить дистанцию до 50%?
А потом до 100%. Две гонки за два дня — это интересно.
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Иван Алейников
А в 25? Не будет гонок совсем, только спринты?
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