Владельцы «Формулы-1» нацелены на 10 спринтов в 2024 году (It.motorsport)

Владельцам «Формулы-1» из «Либерти Медиа» понравился новый формат уик-энда, опробованный на .

По информации It.motorsport.com, целью на сезон-2024 является увеличение количество этапов со спринтами с шести до десяти. Уик-энды должны пройти в том же формате, что и в Баку – с двумя квалификациями.

Издание приводит аргументы за и против увеличения количества спринтов. Идея кажется привлекательной с финансовой точки зрения: промоутеры этапов готовы повысить взносы ради лишней гонки.

В то же время количество заездов может оказаться слишком большим. Если идея «Либерти Медиа» осуществится, а вернется впервые с 2019 года, то в следующем сезоне состоятся 34 гонки – 24 воскресных заезда и десять спринтов.

«Есть риск пресыщения. Сегодня у нас нет инструментов, чтобы это доказать, однако другие виды спорта допускали ту же ошибку. Гран-при «Формулы-1» должен оставаться настоящим событием, как матчи футбольной Лиги чемпионов. Подражание национальным чемпионатам, когда матчи идут чуть ли не каждый день, снижает эксклюзивность», – цитируют журналисты слова источника.

Издание отмечает, что публично в паддоке почти никто не высказывается негативно о данной задумке. В то же время люди готовы выражать сомнения анонимно.

«Ф-1» хочет улучшить гонки: теперь вместо тренировки проведут еще одну квалу. Но для хорошего шоу этого мало