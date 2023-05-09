Отмар Сафнауэр о «дилетантстве» «Альпин»: «Спрошу Росси о причинах заявления. Без понятия»

Теги Гран-при Бахрейна Гран-при Австралии Формула-1 Отмар Сафнауэр Гран-при Азербайджана Гран-при Майами Альпин Лоран Росси Авто

Отмар Сафнауэр отреагировал на критику со стороны своего босса Лорана Росси.

Исполнительный директор «Альпин» подчеркнул, что выступления команды в нынешнем сезоне не соответствуют заявленным задачам.

«На первом Гран-при [Бахрейна] было много – прошу прощения за это слово – дилетантства, который привел такому результату. Это было посредственно, плохо. Последняя гонка в Баку вышла невероятно похожей на ту, что была в Бахрейне», – сказал Росси.

Руководитель команды Сафнауэр сообщил, что не испытывает дополнительного прессинга из-за подобных речей:

«Когда я читаю такие комментарии, это не повышает давление – все хотят выступать хорошо. В команде работают опытные техники и инженеры высочайшего уровня, и мы сами оказываем на себя давление.

Причины заявления? Без понятия, спросите у него. Но я спрошу. Уик-энд [Гран-при Майами] насыщенный, пока такой возможности не было.

Слушайте, мы выступили ниже своих возможностей в Баку, пилоты врезались друг в друга в Австралии, а в первой гонке у нас было несметное количество штрафов. Старт сезона не вышел гладким – может, поэтому он сделал такое заявление.

Я видел заголовки, но времени ознакомиться не было. Надо почитать. Все, что мы можем сделать, когда случаются проблемы как в Баку – найти и понять причину, также сделать все возможное, поработать с процессами или людьми, чтобы такое не повторялось».

Также Росси заявил, что менеджмент ждут «последствия» в случае продолжения неудач в 2023 году.

Исполнительный директор «Альпин» о первых Гран-при: «Плохо, посредственно, много дилетантства. Место в чемпионате не стоит потраченных ресурсов»

Исполнительный директор «Альпин» о Сафнауэре: «Неудачи влияют на запас доверия. Я не буду ждать до конца года, нужно исправить настрой»

9 комментариев

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Андрей Омельянович
"я думаю мы в паре обновлений и в нескольких Гран-При от борьбы за третье место" доносится откуда-то на протяжении последних 5 лет, с лёгким французским акцентом на фоне..
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@yramydr
Команда клоунов
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Jan Vorontsov
Ответ Андрей Омельянович
"я думаю мы в паре обновлений и в нескольких Гран-При от борьбы за третье место" доносится откуда-то на протяжении последних 5 лет, с лёгким французским акцентом на фоне..
Команда выступает в соответствии со своими ресурсами. Почему её руководители вечно обещают слишком много - скорее как раз к Росси вопрос.
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RusSt
При Сафнауэре Форс Индия была самой эффективной командой. Учитывая сколько денег у нее было и сколько очков она набирала.
А при Росси у команды одни пиар поражения. То с Простом некрасиво расстались, то Пиастри увели. Кто тут дилетант это вопрос конечно
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бндэщ
Попов неспроста намекнул на то, что у Росси тоже есть начальник. в конце концов больше всего вопросов будет к самому Лорану, нельзя всё время переводить стрелки на других людей. И в самом деле - самая большая проблема Альпин это сам Лоран Росси, его заносчивость, грубость, необоснованные амбиции и критические упущения. Ален Прост был нужен этой команде. Алонсо был этой команде критически нужен. Сафнауер, сколь бы ни был он спорным персонажем - профессионал и отличный администратор.
Так кто там дилетант?
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Grigpar
После ухода Алонсо по-моему не особо то интересно следить за этими чудиками с двумя середняками в сидушках. Но стоит отметить, что в Майами позицию Окона они отдали Хэмильтону буквально бесплатно.
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voroninboris
Лучше всего у Отмара получается прикидываться деревом
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