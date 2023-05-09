Отмар Сафнауэр о «дилетантстве» «Альпин»: «Спрошу Росси о причинах заявления. Без понятия»

Отмар Сафнауэр отреагировал на критику со стороны своего босса Лорана Росси.

Исполнительный директор «Альпин» подчеркнул, что выступления команды в нынешнем сезоне не соответствуют заявленным задачам.

«На первом Гран-при [ ] было много – прошу прощения за это слово – дилетантства, который привел такому результату. Это было посредственно, плохо. Последняя гонка в Баку вышла невероятно похожей на ту, что была в Бахрейне», – сказал Росси.

Руководитель команды Сафнауэр сообщил, что не испытывает дополнительного прессинга из-за подобных речей:

«Когда я читаю такие комментарии, это не повышает давление – все хотят выступать хорошо. В команде работают опытные техники и инженеры высочайшего уровня, и мы сами оказываем на себя давление.

Причины заявления? Без понятия, спросите у него. Но я спрошу. Уик-энд [ ] насыщенный, пока такой возможности не было.

Слушайте, мы выступили ниже своих возможностей в Баку, пилоты врезались друг в друга в , а в первой гонке у нас было несметное количество штрафов. Старт сезона не вышел гладким – может, поэтому он сделал такое заявление.

Я видел заголовки, но времени ознакомиться не было. Надо почитать. Все, что мы можем сделать, когда случаются проблемы как в Баку – найти и понять причину, также сделать все возможное, поработать с процессами или людьми, чтобы такое не повторялось».

Также Росси заявил, что менеджмент ждут «последствия» в случае продолжения неудач в 2023 году.

Исполнительный директор «Альпин» о первых Гран-при: «Плохо, посредственно, много дилетантства. Место в чемпионате не стоит потраченных ресурсов»

Исполнительный директор «Альпин» о Сафнауэре: «Неудачи влияют на запас доверия. Я не буду ждать до конца года, нужно исправить настрой»