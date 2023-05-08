Тото Вольфф: «Мы увидели фантастическую командную работу»

Исполнительный директор « » подвел итоги , отметив, что команда осталась довольна своим выступлением.

«Не думаю, что два года назад мы бы радовались четвертому и шестому месту, просто у нас очень сложная в работе машина. Квалификация получилась трудной, а четвертое и шестое место в гонке – это солидный результат, сегодня машина работала неплохо.

Учитывая ситуацию со стратегией, надежда на то, что мало кто решится стартовать на «харде» заметно поубавилась, однако провел отличную гонку и сумел дотерпеть до финиша.

Мы увидели фантастическую командную работу, поскольку сегодня два партнера по команде, выступая на очень хорошем уровне, в трудный момент легко согласились работать как одна команда.

Надеюсь, в Имоле мы сделаем шаг вперед. Но в то же время мы такие люди, что в данной ситуации все равно видим стакан наполовину пустым и я не хочу идти и рассказывать кому-то, что мы стали на полсекунды быстрее. Нет, мы устанавливаем новую планку», – рассказал Вольфф.

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