Тото Вольфф: «Мы увидели фантастическую командную работу»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Джордж Расселл Гран-при Майами Авто

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф подвел итоги Гран-при Майами, отметив, что команда осталась довольна своим выступлением.

«Не думаю, что два года назад мы бы радовались четвертому и шестому месту, просто у нас очень сложная в работе машина. Квалификация получилась трудной, а четвертое и шестое место в гонке – это солидный результат, сегодня машина работала неплохо.

Учитывая ситуацию со стратегией, надежда на то, что мало кто решится стартовать на «харде» заметно поубавилась, однако Льюис провел отличную гонку и сумел дотерпеть до финиша.

Мы увидели фантастическую командную работу, поскольку сегодня два партнера по команде, выступая на очень хорошем уровне, в трудный момент легко согласились работать как одна команда.

Надеюсь, в Имоле мы сделаем шаг вперед. Но в то же время мы такие люди, что в данной ситуации все равно видим стакан наполовину пустым и я не хочу идти и рассказывать кому-то, что мы стали на полсекунды быстрее. Нет, мы устанавливаем новую планку», – рассказал Вольфф.

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2 комментария

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Alex Sin
После 7 лет издевательского превозмогания и андердогов, такое интервью как бальзам на сердце.
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irs118return
ставьте на Рассела , он будет регулярно заезжать на подиумы на этом болиде . Липовый тупо не умеет стабильно выжимать из болида, а лучше гоните из команды, Мик будет Ботасом для Рассела)
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