Серхио Перес: «Заслуженная победа Ферстаппена, у меня не было темпа»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Гран-при Майами Авто

Серхио Перес посчитал, что Макс Ферстаппен заслужил победу на Гран-при Майами.

Перес начал гонку с поула, однако не смог сдержать напарника по «Ред Булл», который стартовал девятым.

«Я отдал все силы. Думаю, первый отрезок вышел очень плохим с учетом гранулирования, и это довольно сильно подпортило гонку, потому что мы не смогли создать отрыв. Заслуженная победа.

Мне кажется, «медиум» изначально проявил себя очень плохо, что стало неожиданностью. Кроме этого, Макс на «харде» показал невероятный темп.

Нужно проанализировать, что пошло не так, потому что у меня просто не было темпа», – сказал Серхио.

Гран-при Майами-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DMITRY UDODOV
Ну, Чеко, ты и лулз. Правда. Не смог выиграть время пока макс прорывался с 9 места. Забудь о чемпионстве, правда. Больше даже не заикайся
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рнпрл Аари
Не смог себе задел сделать с Медиумами а дальше уже Харды Макса зарешали
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lordk
Ответ бндэщ
вопрос везения. один единственный пейскар вполне мог бы дать Пересу шанс.
Жаль, что при равном везении Ферстаппен не оставляет шансов Пересу (
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
perfect10
Чеко, моргни два раза, если тебе дистанционно снизили мощность движка сегодня
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
бндэщ
вопрос везения. один единственный пейскар вполне мог бы дать Пересу шанс.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dragon Scorp
У Серхио 1ый сектор был быстрее чем у Макса. На 3-4 десятых. Зато второй и третий он почти 0.5 проигрывал. Это 100% неправильно выбранная настройка была. + он несколько раз ошибся. Ужасный для него уикенд в целом на фоне старта сезона, где он привозил Максу.

Разные стратегии тоже сыграли свою роль. Потому как медиум при полных баках и медиум при пустых - не тоже самое.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Листок яблони
Ответ DMITRY UDODOV
Ну, Чеко, ты и лулз. Правда. Не смог выиграть время пока макс прорывался с 9 места. Забудь о чемпионстве, правда. Больше даже не заикайся
Я не забочусь о чемпионстве Переса, но думаю, что если бы он стартовал на Харде (а не на медиуме), то гонка могла бы сложиться иначе.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ DMITRY UDODOV
Ну, Чеко, ты и лулз. Правда. Не смог выиграть время пока макс прорывался с 9 места. Забудь о чемпионстве, правда. Больше даже не заикайся
Попытайся он сделать себе задел, его медиум "убился" бы раньше, тогда гонка была бы для него еще провальней. Самый лучший вариант в гонке был Хард-Медиум.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dragon Scorp
Ответ perfect10
Чеко, моргни два раза, если тебе дистанционно снизили мощность движка сегодня
Там тоже датчик стоит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий