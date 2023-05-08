Серхио Перес: «Заслуженная победа Ферстаппена, у меня не было темпа»

Серхио Перес посчитал, что Макс Ферстаппен заслужил победу на Гран-при Майами.

Перес начал гонку с поула, однако не смог сдержать напарника по « », который стартовал девятым.

«Я отдал все силы. Думаю, первый отрезок вышел очень плохим с учетом гранулирования, и это довольно сильно подпортило гонку, потому что мы не смогли создать отрыв. Заслуженная победа.

Мне кажется, «медиум» изначально проявил себя очень плохо, что стало неожиданностью. Кроме этого, на «харде» показал невероятный темп.

Нужно проанализировать, что пошло не так, потому что у меня просто не было темпа», – сказал .

Гран-при Майами-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й

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