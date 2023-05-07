ФИА внесла процедурные изменения после инцидента с Оконом на Гран-при Азербайджана

ФИА отреагировала на инцидент, случившийся в конце .

Когда лидер гонки из « » уже проезжал финальный круг, на обязательный пит-стоп заехал пилот « » . В этот момент персонал ФИА устанавливал барьеры для закрытого парка и вместе с фотографами фактически заблокировал пит-лейн. В итоге люди успели отбежать от болида Окона, столкновения удалось избежать.

Федерация внесла изменения в правила, регулирующие процедуры по окончании гонки. ФИА запретила механикам, любому другому персоналу и ВИП-гостям покидать боксы или специально обозначенные зоны, пока последняя машина не пересечет старт-финишную черту. Нарушители лишатся пропусков в паддок на последующие Гран-при, а команды могу быть вызваны к стюардам.

😱 Болид «Ф-1» ехал на пит-стоп, а встретил толпу людей у боксов – они едва успели отбежать. И это федерация их выпустила!

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