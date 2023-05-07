ФИА внесла процедурные изменения после инцидента с Оконом на Гран-при Азербайджана

Теги ФИА Ред Булл Формула-1 Серхио Перес регламент Эстебан Окон Гран-при Азербайджана Альпин Авто

ФИА отреагировала на инцидент, случившийся в конце Гран-при Азербайджана.

Когда лидер гонки Серхио Перес из «Ред Булл» уже проезжал финальный круг, на обязательный пит-стоп заехал пилот «Альпин» Эстебан Окон. В этот момент персонал ФИА устанавливал барьеры для закрытого парка и вместе с фотографами фактически заблокировал пит-лейн. В итоге люди успели отбежать от болида Окона, столкновения удалось избежать.

Федерация внесла изменения в правила, регулирующие процедуры по окончании гонки. ФИА запретила механикам, любому другому персоналу и ВИП-гостям покидать боксы или специально обозначенные зоны, пока последняя машина не пересечет старт-финишную черту. Нарушители лишатся пропусков в паддок на последующие Гран-при, а команды могу быть вызваны к стюардам.

😱 Болид «Ф-1» ехал на пит-стоп, а встретил толпу людей у боксов – они едва успели отбежать. И это федерация их выпустила!

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5 комментариев

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Марат Кагин
Ответ Daniel Visca
а ничего, что они с разрешения вышли туда, а не просто так выскочили? тут надо в своих процедурах так же вносить изменения, а то получается перекладывание ответственности
так они и изменили свою процедуру
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Gnider
Я думал на машины гудок поставят
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